15 августа 2026, 21:09

СМИ: США решили потребовать от других стран не работать с Китаем в сфере ИИ

СМИ: США решили потребовать от других стран не работать с Китаем в сфере ИИ

Соединенные Штаты готовятся уведомить 35 государств о необходимости сделать выбор между американскими и китайскими технологическими инициативами. В случае присоединения к конкурирующей программе Пекина страны будут исключены из возглавляемой Вашингтоном коалиции.

Проект соответствующего письма подготовил Госдепартамент, пишет Reuters. Документ адресован участникам инициативы Pax Silica, запущенной в 2025 году для защиты цепочек поставок моделей ИИ, полупроводников и важнейших минералов. К ней присоединились около двух десятков государств, включая Японию, Австралию, Южную Корею и Казахстан.

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«Быть частью всего - значит не быть частью ничего. Подписание декларации Pax Silica - это не просто подписка на членство, а обязательство», - говорится в тексте. В письме подчеркивается, что участие в американской инициативе несовместимо с членством в дублирующих программах с конфликтующими ожиданиями.

Принуждая страны к выбору, США рассчитывают лишить Китай ресурсов в гонке за создание наиболее совершенного искусственного интеллекта. В июле 2026 года председатель КНР Си Цзиньпин запустил конкурирующую инициативу. Пока единственной страной, присоединившейся к обеим инициативам, стал Казахстан.

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