15 августа 2026, 17:42

Роналду и Джорджина разделили имущество: стали известны детали их брачного договора

Роналду и Джорджина разделили имущество: стали известны детали их брачного договора

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес не только тайно поженились после почти десяти лет отношений, но и заранее определили, кому будет принадлежать имущество после свадьбы. Португальские СМИ получили доступ к записи о браке одной из самых известных пар мира.

Как сообщает Jornal de Notícias, за день до церемонии - 10 августа - Роналду и Родригес подписали в нотариальной конторе Лиссабона брачное соглашение. Пара выбрала режим раздельной собственности.

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Это означает, что каждый из супругов сохраняет за собой не только имущество, которым владел до свадьбы, но и активы, которые приобретет самостоятельно уже во время брака. Если же дом, автомобиль, компания или другой актив будут приобретены совместно и оформлены на обоих, они могут стать общей собственностью.

Для пары с огромным состоянием такой пункт имеет особое значение. Роналду за годы футбольной карьеры создал собственную бизнес-империю, в которую входят недвижимость, гостиничные и коммерческие проекты, а Джорджина за последние годы построила самостоятельную карьеру модели, инфлюенсера и звезды собственного шоу Netflix.

Свадьба прошла почти без гостей

Сам брак был зарегистрирован 11 августа 2026 года в Кашкайше, курортном городе неподалеку от Лиссабона. Reuters и Associated Press ранее подтвердили, что это была закрытая гражданская церемония.

Первоначально сообщалось, что рядом с парой находились только их пятеро детей. Однако брачная запись раскрыла еще одну деталь: на церемонии присутствовали четыре свидетеля.

Ими стали давний друг Роналду Мигел Пайшау, сестра Джорджины Ивана Родригес, испанский ювелир Хосе Родригес Сангиль и его жена Моника Гонсалес Мартинес.

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Запись о браке зарегистрирована под номером 1493/2026.

В документах также указано, что постоянным местом жительства супругов остается Эр-Рияд в Саудовской Аравии, где Роналду выступает за клуб «Аль-Наср».

Ни футболист, ни Джорджина после свадьбы не стали менять фамилию.

А что насчет 100 тысяч евро в месяц?

На фоне новости о свадьбе в СМИ вновь появились рассказы о другом предполагаемом соглашении пары. Еще несколько лет назад португальская пресса писала, что в случае расставания Родригес якобы должна получить дом в Мадриде и пожизненную выплату примерно в 100 тысяч евро ежемесячно.

Однако эти условия никогда официально не подтверждались ни Роналду, ни Джорджиной. Главное - в опубликованных сейчас сведениях из записи о браке таких сумм нет.

Поэтому достоверно на сегодняшний день известно другое: супруги официально выбрали режим раздельной собственности и юридически сохранили финансовую самостоятельность.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе с 2016 года. В августе 2025-го они объявили о помолвке, а ровно через год практически без лишнего шума зарегистрировали брак.

Роналду и Джорджина разделили имущество: стали известны детали их брачного договора

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