Полиция Италии нашла украденные картины Ренуара, Сезанна и Матисса

Три картины общей стоимостью более 9 млн евро, похищенные в марте из частного музея Фонда Маньани-Рокка недалеко от Пармы, удалось вернуть. Итальянские карабинеры обнаружили полотна в квартире в Парме, сообщает Reuters.

Расследование ведется в отношении девяти граждан Молдовы, пятеро из них арестованы.

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Речь идет о картинах «Рыбы» Пьера-Огюста Ренуара, «Натюрморт с вишнями» Поля Сезанна и «Одалиска на террасе» Анри Матисса. По данным итальянской полиции, стоимость работ составляет около 3 млн евро за картину Ренуара, 6 млн евро за произведение Сезанна и около 20 тыс. евро за работу Матисса.

Три минуты на ограбление

Кража произошла в ночь с 22 на 23 марта в Fondazione Magnani Rocca, расположенном в Мамьяно-ди-Траверсетоло примерно в 20 километрах от Пармы. Преступники действовали чрезвычайно быстро.

Вся операция заняла менее трех минут

Камеры наблюдения зафиксировали, как несколько мужчин с закрытыми лицами проникли в здание, добрались до так называемого Зала французского искусства на втором этаже, сняли картины со стен и вынесли их через окно. Сработавшая система безопасности и оперативное вмешательство охраны не позволили преступникам забрать другие произведения.

Полиция обнаружила похищенные картины во время обыска в одной из квартир в Парме. Детали операции правоохранители пока раскрывают ограниченно, поскольку расследование продолжается.

По данным итальянских СМИ, следствие изучает деятельность организованной группы. Всего под подозрением находятся девять граждан Молдовы, пятерым предъявлены обвинения в связи с кражей.

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Какие картины украли

«Рыбы» Ренуара - масло на холсте, написана в 1917 году. Работа считается одной из редких картин художника, представленных в постоянной коллекции итальянского музея. Ее оценивали примерно в 3 млн евро.

«Натюрморт с вишнями» Сезанна - акварель, созданная около 1890 года. Оценочная стоимость - около 6 млн евро.

«Одалиска на террасе» Матисса - акватинта на бумаге 1922 года, стоимость которой значительно ниже двух других произведений - около 20 тысяч евро.

Таким образом, добычей преступников стали относительно небольшие по размеру произведения, но их художественная ценность оказалась огромной.

Что хранится в музее

Фонд Маньани-Рокка размещается на вилле, известной как Villa dei Capolavori («Вилла шедевров»). Здесь представлена коллекция искусствоведа и коллекционера Луиджи Маньани.

Помимо произведений Ренуара, Сезанна и Матисса, в собрании находятся работы таких мастеров, как Тициан, Дюрер, Рубенс, Ван Дейк, Гойя, Моне, Канова и Джорджо Моранди.

Возвращение трех картин стало важным успехом итальянского подразделения карабинеров по охране культурного наследия. Теперь следствию предстоит установить всех участников ограбления, выяснить, кто организовал преступление, и восстановить маршрут похищенных произведений от музея до места их обнаружения. Итальянская полиция продолжает расследование.