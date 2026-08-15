15 августа 2026, 08:58

Пассажиров Ryanair тошнило и они теряли сознание из-за жары в самолёте

Пассажиров Ryanair тошнило и они теряли сознание из-за жары в самолёте

Пассажиры рейса Ryanair с Мальты в Бирмингем рассказали, что перед вылетом больше часа провели в условиях сильной жары и духоты. По словам одной из пассажирок, в салоне не работал кондиционер, из-за чего нескольким людям стало плохо, а двое пассажиров потеряли сознание. Инцидент произошёл 10 августа.

Рейс FR7268 должен был отправиться в 17:40, однако самолёт вылетел примерно на час с лишним позже. В Ryanair объяснили задержку сначала технической неисправностью, а затем болезнью одного из пассажиров.

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16-летняя Ева Грегори из Дерби рассказала Daily Mail, что сначала около получаса вместе с семьёй находилась в автобусе без кондиционера. Затем пассажиров пересадили в другой автобус, где охлаждение, по её словам, работало лишь частично. После этого им пришлось ещё около 20 минут ждать на взлётной площадке под палящим солнцем.

После посадки ситуация, по словам девушки, не улучшилась. Ева утверждает, что кондиционер в самолёте не работал, и пассажиры больше часа находились в душном салоне. Люди снимали верхнюю одежду, некоторым стало настолько плохо, что их тошнило.

Сама девушка почувствовала сильную тошноту, а затем у неё началась паническая атака. «Я чувствовала, что меня тошнит, но поскольку я боюсь рвоты, это вызвало у меня паническую атаку», – рассказала она.

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По словам Евы, она также видела двух пассажиров, потерявших сознание. Девушка утверждает, что людям, которым стало плохо, сотрудники не предлагали бесплатную воду.

При этом пассажирка отдельно отметила работу экипажа. По её словам, бортпроводники пытались не допустить посадки людей в самолёт, пока проблема с кондиционером не будет решена.

«Бортпроводники Ryanair сделали все возможное. Они просили не пускать нас на борт. Другие сотрудники не слушали бортпроводников, а потом экипажу пришлось самому справляться с гневом пассажиров, хотя это была не их вина», – заявила Ева.

В Ryanair подтвердили, что рейс задержался из-за технической неисправности, а затем из-за болезни пассажира. Представитель компании заявил Daily Mail, что после проверки инженерами самолёт получил разрешение на вылет и отправился с Мальты в 19:00 по местному времени.

В авиакомпании также сообщили, что экипаж открыл бар на борту, где пассажиры могли приобрести напитки и закуски.

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