Нейросеть Claude впервые уволила сотрудника: ИИ поставили во главе магазина - и он принял кадровое решение

Что произойдет, если поставить искусственный интеллект на место начальника и поручить ему управлять настоящими сотрудниками? Эксперимент в Сан-Франциско показал, что ИИ способен принимать решения, напрямую влияющие на карьеру человека.

Исследовательская компания Andon Labs провела эксперимент, в рамках которого ИИ-агент Claude, разработанный компанией Anthropic, получил роль менеджера небольшого розничного магазина в Сан-Франциско. Перед ним поставили задачу фактически руководить бизнесом и командой реальных работников.

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И эксперимент закончился увольнением одного из сотрудников.

Работник пропустил 17 из 23 смен

Как пишет Time, один из сотрудников магазина регулярно не выходил на работу. В общей сложности он пропустил 17 из 23 смен.

Однако Claude далеко не сразу отреагировал на ситуацию. Одной из причин стала ограниченная рабочая память ИИ: агент не смог эффективно удерживать информацию о нарушениях и долгое время не воспринимал ситуацию как требующую серьезного кадрового решения.

При этом сотрудники магазина рассказывали, что в повседневной работе Claude оказался достаточно мягким руководителем.

Когда ИИ наконец столкнулся с проблемой отсутствия сотрудника, ему предложили разобраться с существующими правилами. После этого Claude пришел к выводу, что нарушение является достаточным основанием для увольнения.

Но полностью самостоятельно ИИ никого не увольнял

Именно здесь эксперимент становится особенно интересным.

Решение Claude нельзя назвать полностью автономным. По словам генерального директора Andon Labs Лукаса Петерссона, сотрудник компании специально направил ИИ к забытому регламенту и настоял на том, чтобы агент рассмотрел кадровый вопрос.

То есть Claude фактически принял решение в рамках заданного человеком сценария, а не самостоятельно решил провести увольнение.

Петерссон считает, что в аналогичной ситуации обычный руководитель, скорее всего, принял бы решение об увольнении значительно раньше. Поэтому в компании не сочли действия ИИ неэтичными.

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«Я здесь только потому, что мне нужна работа»

Однако для сотрудников эксперимент выглядел совсем иначе.

Один из коллег уволенного работника, Феликс Карсон, признал, что тот действительно заслуживал увольнения из-за количества пропущенных смен. При этом сам опыт работы под руководством искусственного интеллекта он назвал крайне неприятным.

«Я здесь только потому, что мне нужна работа», - сказал Карсон, выразив надежду, что ИИ-руководители не станут повсеместной практикой.

Именно эта реакция, пожалуй, является одной из самых любопытных частей эксперимента. Даже если решения ИИ оказываются рациональными, для работников сам факт подчинения машине может восприниматься совершенно иначе, чем работа с человеком-начальником.

ИИ-начальники могут стать жестче

Петерссон предупреждает: по мере развития и обучения ИИ-агентов их поведение может измениться. Более совершенные системы могут стать настойчивее, жестче и ориентированнее на достижение поставленных целей.

В нынешнем эксперименте Claude, наоборот, оказался довольно мягким менеджером и даже не сразу заметил серьезную проблему с посещаемостью.

Но если такие системы начнут массово использоваться в компаниях, ситуация может измениться. ИИ сможет контролировать рабочие графики, оценивать производительность, распределять задания и принимать кадровые решения значительно быстрее человека.

При этом возникает главный вопрос: кто будет отвечать за решение, принятое искусственным интеллектом?

Эксперимент Andon Labs не дает окончательного ответа, но показывает, что дискуссия о машинах в роли начальников уже перестает быть чистой фантастикой. Пока Claude увольнял сотрудника в условиях контролируемого эксперимента. Однако по мере распространения ИИ-агентов подобные ситуации могут стать вполне реальной частью трудовых отношений.

И, возможно, главный вывод эксперимента заключается не в том, что ИИ уже способен уволить человека, а в том, насколько быстро компании готовы передавать алгоритмам реальные управленческие полномочия.