Мощное землетрясение в Индонезии: число погибших выросло до 38, тысячи людей эвакуированы

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром 15 августа у острова Флорес в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара. По последним данным, погибли как минимум 38 человек, еще десятки получили травмы, сообщает агентство Reuters.

Разрушены здания, произошли оползни, нарушено электроснабжение, а спасательные работы осложняются повреждением дорог и перебоями со связью.

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Землетрясение произошло в 5:58 утра по местному времени. По данным индонезийского агентства метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG), эпицентр находился примерно в 30 километрах к северо-востоку от Мбай в округе Нагекео, на глубине 15 километров.

Сильные подземные толчки ощущались в нескольких районах Флореса и соседних островах. После основного землетрясения последовала серия афтершоков.

Оползни заблокировали дороги

Одним из наиболее серьезных последствий стали оползни. В районе деревни Реок в округе Манггараи обрушение грунта привело к гибели людей. По данным Associated Press, только в этом районе погибли 16 человек.

Землетрясение также повредило и разрушило жилые дома и другие здания. На отдельных территориях произошло отключение электричества, а повреждение инфраструктуры существенно осложнило работу спасателей.

Оползни перекрыли участки Трансфлоресского шоссе - одной из основных дорог острова. Из-за этого доступ спасательных подразделений к некоторым районам оказался затруднен.

По данным властей, около 2000 человек были вынуждены покинуть свои дома и перебрались во временные убежища. Спасательные операции продолжаются.

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После землетрясения индонезийские власти объявили предупреждение о возможном цунами и призвали жителей прибрежных районов переместиться на возвышенности или подальше от побережья.

Позднее предупреждение отменили. Однако приборы зафиксировали небольшие изменения уровня моря: BMKG сообщало о волнах высотой до 0,94 метра в районе Мауpоле и меньших колебаниях в других прибрежных точках. В итоге угрозу цунами сочли завершившейся.

Серьезные разрушения зафиксированы и в районе города Маумере - одного из крупнейших населенных пунктов Флореса. Сообщается о повреждениях портовой инфраструктуры и других объектов.

Спасателям приходится работать в сложных условиях: на некоторых территориях отсутствует электричество, нарушена телефонная связь, а дороги перекрыты из-за оползней. Это затрудняет как оценку масштабов ущерба, так и поиск людей, которые могут оставаться под завалами.

Власти просят жителей не возвращаться в поврежденные здания из-за сохраняющейся опасности новых подземных толчков.

Индонезия расположена в зоне Тихоокеанского «огненного кольца» и регулярно сталкивается с сильными землетрясениями и извержениями вулканов.

Для самого Флореса нынешняя трагедия стала напоминанием о разрушительном землетрясении 1992 года. Тогда землетрясение магнитудой около 7,5 вызвало цунами и оползни. По данным Всемирного банка, наиболее сильно пострадали районы Энде, Восточного Флореса, Нгаде и Сикки, а число погибших достигло примерно 1690 человек.

Одним из самых трагических событий в истории современной Индонезии остается землетрясение у Суматры в декабре 2004 года, вызвавшее мощнейшее цунами в Индийском океане. Тогда погибли или пропали без вести более 200 тысяч человек.