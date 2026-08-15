15 августа 2026, 15:38 Валерия Леонова

Джефф Безос стал совладельцем «Ливерпуля»: миллиардер приобрел около 30% клуба

Джефф Безос стал совладельцем «Ливерпуля»: миллиардер приобрел около 30% клуба

Основатель Amazon Джефф Безос вошел в число инвесторов английского футбольного клуба «Ливерпуль». Консорциум 1892 Holdings, в который входит Безос, приобрел у американской Fenway Sports Group (FSG) около 30% акций клуба, сообщает AP News.

Сумма сделки превышает 1,5 млрд фунтов (1,754 млрд евро), а стоимость всего «Ливерпуля» в результате оценивается более чем в 5 млрд фунтов.

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При этом речь не идет о смене владельца клуба. FSG сохраняет контрольный пакет и оперативное управление «Ливерпулем». Сам Безос также не будет занимать должность в руководстве клуба.

Кто стоит за сделкой

Инвестиционная группа получила название 1892 Holdings - в честь года основания «Ливерпуля». Ее возглавляет британско-индийский предприниматель Амит Бхатия, ранее занимавший руководящую должность в Queens Park Rangers.

Помимо Безоса, в консорциум входят, в частности, соучредитель Facebook Эдуардо Саверин и другие инвесторы. Бхатия станет вице-председателем «Ливерпуля» и войдет в расширенный совет директоров клуба.

Сам Безос места в совете директоров не получает. Его участие - прежде всего инвестиционное.

В FSG заявили, что привлечение новых партнеров соответствует долгосрочной стратегии развития клуба. Президент Fenway Sports Group Майк Гордон назвал сделку решением, принятым в интересах долгосрочного будущего «Ливерпуля».

FSG заработает в несколько раз больше первоначальных вложений

Американская Fenway Sports Group приобрела «Ливерпуль» в 2010 году примерно за 300 млн фунтов. Теперь только продажа около 30% клуба принесет группе более 1,5 млрд фунтов. При этом FSG останется владельцем контрольного пакета.

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Таким образом, за 16 лет стоимость клуба существенно выросла. Сейчас «Ливерпуль»относится к числу самых дорогих футбольных клубов мира.

Для Джеффа Безоса это первое крупное вложение в футбольный клуб и вообще первый заметный шаг в спортивный бизнес. Ранее имя миллиардера связывали с возможными инвестициями в американские спортивные команды, однако до сделки с «Ливерпулем» он владельцем спортивного клуба не становился.

Состояние Безоса оценивается в сотни миллиардов долларов, поэтому покупка доли в одном из самых известных футбольных брендов мира для него является относительно небольшой частью капитала.

При этом появление такого инвестора не означает автоматического увеличения трансферного бюджета «Ливерпуля». Клуб продолжает работать в рамках финансовых правил английского футбола. Эксперты ожидают, что новые инвесторы могут быть особенно полезны для международного развития бренда, коммерческих проектов и цифрового контента.

«Ливерпуль» - один из самых успешных и узнаваемых футбольных клубов Англии. Клуб был основан в 1892 году и играет на стадионе «Энфилд». В его истории - 20 чемпионских титулов Англии, что является совместным рекордом с «Манчестер Юнайтед».

За время владения FSG клуб выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов, а также другие национальные и международные трофеи. Теперь американские владельцы рассчитывают использовать финансовую и деловую экспертизу новых партнеров для дальнейшего роста клуба.

Интерес к сделке со стороны болельщиков, однако, уже появился. Представители фанатского объединения Spirit of Shankly заявили, что намерены внимательно изучить последствия продажи доли и вопросы управления клубом.

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