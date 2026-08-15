Драматичное спасение в Берлине: женщина прыгнула из окна 11-го этажа горящей высотки (ВИДЕО)

Драматичное спасение произошло во время крупного пожара в многоэтажном доме в Берлине. Женщине, оказавшейся отрезанной от выхода огнём и густым дымом, пришлось прыгнуть с 11-го этажа в корзину пожарной лестницы, находившуюся примерно двумя этажами ниже.
Пожар вспыхнул утром 14 августа в 21-этажном доме в районе Фридрихсхайн, недалеко от вокзала Ostbahnhof. Около 6:27 загорелся балкон квартиры на 11-м этаже, после чего пламя быстро перекинулось внутрь и распространилось выше.
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Когда пожарные прибыли к дому, один из жильцов уже находился на подоконнике, а за его спиной валил чёрный дым. Обычная лестница не могла подняться достаточно высоко - её корзина достигала лишь примерно девятого этажа.
Оставался рискованный вариант: прыгать.
Женщина спрыгнула вниз в небольшую корзину пожарной лестницы, где её поймали спасатели. На снятом очевидцем видео видно, как корзина сильно качнулась от удара. Через несколько секунд люди внизу начали аплодировать и кричать от облегчения.
🔥 Woman jumps from the 11th floor into a fire brigade basket during a high-rise fire in Berlin
The dramatic rescue took place in Berlin’s Friedrichshain district. The fire department’s turntable ladder could only reach the 9th floor, so the woman trapped on the 11th had to jump… pic.twitter.com/Nm13X6hiIBЧитайте
- NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2026
Представитель пожарной службы Адриан Венцель назвал спасение крайне опасным: ситуация, по его словам, буквально балансировала на грани трагедии.
Женщина получила лёгкие травмы. Всего при пожаре пострадали 13 человек, пятерых доставили в больницы. Пожарные также эвакуировали жильцов через лестничные клетки и осмотрели более сотни человек.
В операции участвовали свыше 130 пожарных и спасателей. На случай, если кто-то всё же решится прыгать из окон, у здания развернули специальные спасательные подушки, однако использовать их не пришлось.
К утру пожар удалось потушить. Причина возгорания пока устанавливается.