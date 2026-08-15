Драматичное спасение в Берлине: женщина прыгнула из окна 11-го этажа горящей высотки (ВИДЕО)

Драматичное спасение произошло во время крупного пожара в многоэтажном доме в Берлине. Женщине, оказавшейся отрезанной от выхода огнём и густым дымом, пришлось прыгнуть с 11-го этажа в корзину пожарной лестницы, находившуюся примерно двумя этажами ниже.

Пожар вспыхнул утром 14 августа в 21-этажном доме в районе Фридрихсхайн, недалеко от вокзала Ostbahnhof. Около 6:27 загорелся балкон квартиры на 11-м этаже, после чего пламя быстро перекинулось внутрь и распространилось выше.

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Когда пожарные прибыли к дому, один из жильцов уже находился на подоконнике, а за его спиной валил чёрный дым. Обычная лестница не могла подняться достаточно высоко - её корзина достигала лишь примерно девятого этажа.

Оставался рискованный вариант: прыгать.

Женщина спрыгнула вниз в небольшую корзину пожарной лестницы, где её поймали спасатели. На снятом очевидцем видео видно, как корзина сильно качнулась от удара. Через несколько секунд люди внизу начали аплодировать и кричать от облегчения.

Представитель пожарной службы Адриан Венцель назвал спасение крайне опасным: ситуация, по его словам, буквально балансировала на грани трагедии.

Женщина получила лёгкие травмы. Всего при пожаре пострадали 13 человек, пятерых доставили в больницы. Пожарные также эвакуировали жильцов через лестничные клетки и осмотрели более сотни человек.

В операции участвовали свыше 130 пожарных и спасателей. На случай, если кто-то всё же решится прыгать из окон, у здания развернули специальные спасательные подушки, однако использовать их не пришлось.

К утру пожар удалось потушить. Причина возгорания пока устанавливается.