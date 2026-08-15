15 августа 2026, 10:19

250 дней в море: экипаж американского авианосца просит передышки

250 дней в море: экипаж американского авианосца просит передышки

Тысячи американских военнослужащих на авианосце «Авраам Линкольн» провели в море уже более 250 дней, практически не имея возможности сойти на берег. На фоне затянувшейся командировки появились сообщения о проблемах с продовольствием, водой, сантехникой и психическим здоровьем моряков. Несколько военнослужащих, по данным американских военных СМИ, рассматривали возможность прыгнуть за борт.

Авианосец покинул Калифорнию в ноябре и направился в Южно-Китайское море. После начала войны с Ираном корабль перебросили на Ближний Восток. Домой экипаж рассчитывал вернуться в мае, однако командировку неоднократно продлевали, и окончательная дата возвращения пока не объявлена.

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На борту находится около 5000 человек. Сенатор от Коннектикута Ричард Блюменталь в письме министру обороны Питу Хегсету перечислил жалобы моряков: нехватку базовых припасов, проблемы с водой и водопроводом, ухудшение психического состояния, сбои в работе почты и вопросы безопасности на палубе. Он также спросил, способна ли ВМС США выдерживать нынешнюю интенсивность операций авианосных сил.

Другой сенатор-демократ, Рубен Гальего, призвал разрешить делегации Конгресса посетить корабль и проверить ситуацию. «Нет причин отказывать в доступе», - написал он в X.

Особое беспокойство вызывают сообщения о состоянии некоторых членов экипажа. CBS ранее сообщала, что один из военнослужащих упал за борт. Его подняли вертолетом, оказали медицинскую помощь, а затем эвакуировали с корабля. Обстоятельства происшествия расследуются.

Military Times и Stars & Stripes со ссылкой на семь военнослужащих сообщили, что несколько моряков рассматривали возможность прыгнуть в море. По словам источников, длительное пребывание на борту и отсутствие нормального отдыха негативно сказываются на психическом состоянии части экипажа.

Один из родственников моряка рассказал BBC, что за время командировки тот похудел на 29 кг и пытался выброситься за борт. В одном из недавних разговоров по WhatsApp военнослужащий сказал: «Я смертельно устал. Смертельно». Он также жаловался на постоянный шум и вибрацию от двигателей и самолетов, которые взлетают и садятся на палубе.

«Он знает, в чем заключается его миссия, и понимает, что ситуация не будет идеальной. Это не каникулы. Он знает, что он должен делать. Но они живут без захода в порт, без возможности ступить на сушу, без какой-либо передышки. И эта постоянная вибрация. Утром, днем, ночью, когда спишь, когда ешь, когда моешься в душе. Ни минуты покоя», - объяснил родственник.

Жалобы касаются и самых обычных бытовых условий. По словам конгрессмена от Калифорнии Майка Левина, на корабле плесень в душевых, неисправные туалеты, прачечная может не работать неделями, а горячая вода надолго исчезает. Он также утверждал, что морякам не хватает предметов личной гигиены, а питание оставляет желать лучшего.

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В ВМС США при этом заявили, что не обнаружили роста числа сообщений о суицидальных мыслях или попытках самоубийства на борту. Военные признали проблемы со снабжением, объяснив их боевыми действиями: в первую очередь на корабль доставляют грузы, необходимые для выполнения боевой задачи.

«В первую очередь еда, потом предметы гигиены, потом почта. Текущие отчеты с корабля подтверждают наличие постоянного доступа к чистой воде, работающему кондиционеру и здоровому питанию», - заявил представитель ВМС.

Сам Хегсет отверг утверждения о том, что военные оставлены без необходимой поддержки. По его словам, власти следят за тем, чтобы у кораблей, экипажей и командиров было все необходимое.

«Некоторые командировки длятся дольше других, и я испытываю к этим морякам больше уважения и благодарности, чем к кому бы то ни было, - сказал он. - То, что они делают в открытом море, в таких суровых условиях, редко заходя в порт, - это невероятно».

Представитель президента Трампа Оливия Уэльс также заявила, что Хегсет и Трамп намерены обеспечить американские вооруженные силы «необходимыми ресурсами для противодействия любой угрозе Соединенным Штатам».

Тем временем американские СМИ сообщают, что «Авраам Линкольн» могут заменить другим авианосцем - «Джорджем Вашингтоном». Это соответствует ранее запланированному плану ротации, однако точная дата возвращения экипажа домой пока неизвестна.

Проблема длительных командировок для ВМС не нова. Во время предыдущих продолжительных походов моряков пытались поддерживать развлечениями - устраивали бинго, занятия искусством и даже певческие конкурсы. Исследование, опубликованное в январе 2025 года, показало, что именно военнослужащие ВМС чаще других представителей американских вооруженных сил сообщали о тяжелом эмоциональном состоянии. Среди факторов риска исследователи называли плохие условия проживания, постоянный шум, напряженный график и недостаток времени для сна и отдыха.

По данным USNI News, самоубийства остаются одной из ведущих причин смерти в ВМС и Корпусе морской пехоты США. Поэтому сообщения с «Авраама Линкольна» привлекли внимание не только родственников моряков, но и американских законодателей, требующих от военных объяснить, насколько нынешние условия соответствуют нагрузке, которую несет экипаж.

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