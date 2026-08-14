В Бельгии во время ремонта рабочие нашли в стене подвала золото на 9 млн евро

Во время ремонта здания Центра общей социальной помощи Восточной Фландрии (CAW) в бельгийском Синт-Гиллисе-бей-Дендермонде рабочие строительной компании De Brand обнаружили в стене подвала сейф с золотом - самородками, монетами и слитками, общая стоимость которых предварительно оценивается примерно в 9 млн евро, сообщает канал RTL со ссылкой на прокуратуру Восточной Фландрии.

Находку сделали во время демонтажа стены в подвальном помещении. Строители обнаружили спрятанный внутри сейф и сообщили о нем заказчику.

Читайте нас также Google News Facebook

После этого на место приехала полиция. Правоохранители изъяли золото и перевезли его в безопасное место. Теперь прокуратуре предстоит установить, откуда появились драгоценности и кому они принадлежат.

Читайте

Пока никто не заявил о правах на содержимое сейфа. Следствию предстоит установить владельца по имеющимся данным, в том числе по пронумерованным золотым самородкам, монетам и слиткам.

Если собственника не найдут и золото перейдет социальному центру, там уже определили возможное применение средств. Организация планирует направить деньги на создание дополнительных мест для бездомных.

Отдельно предстоит решить вопрос о вознаграждении строителей, обнаруживших сейф во время ремонта.