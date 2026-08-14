14 августа 2026, 16:30

Трампа спрятали в грузовике с едой: раскрыта тайная операция в аэропорту Анкары

Трампа спрятали в грузовике с едой: раскрыта тайная операция в аэропорту Анкары

Президент США Дональд Трамп во время июльского визита в Турцию покинул аэропорт способом, больше похожим на сцену из шпионского фильма: его спрятали в машине аэропортового кейтеринга, которой обычно доставляют еду на борт самолетов, и тайно перевезли от Air Force One к другому военному самолету.

Необычная операция была проведена 8 июля после саммита НАТО в Анкаре из-за разведывательной информации о возможной угрозе со стороны Ирана. Ее детали спустя месяц раскрыли The Washington Post, Reuters, AP и CNN.

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Сначала Трамп на глазах у камер вошел в Air Force One

Все было устроено так, чтобы со стороны казалось, что президент покидает Турцию обычным способом.

Трамп приехал к старому сине-белому Boeing 747, известному как президентский самолет, поднялся по трапу и помахал собравшимся перед тем, как скрыться внутри.

Журналисты начали садиться в тот же самолет.

Но через несколько минут на противоположной стороне борта к двери подняли обычную машину аэропортового кейтеринга - грузовик с гидравлическим контейнером, который используют для загрузки продуктов и оборудования.

Именно туда незаметно перешли президент и несколько его ближайших помощников.

Контейнер опустили, автомобиль отъехал от Boeing 747 и направился к находившемуся неподалеку C-32A - военной версии Boeing 757, используемой для перевозки высших американских чиновников.

Там контейнер снова подняли к двери самолета - и Трамп пересел на другой борт.

Большинство пассажиров ничего не знали

Операция была настолько засекречена, что журналисты и часть сотрудников Белого дома, находившиеся в Air Force One, продолжали считать, что президент летит вместе с ними.

Перед вылетом им даже велели опустить шторки на иллюминаторах.

Старый Boeing 747 взлетел отдельно с сотрудниками администрации, охраной и журналистами и фактически стал самолетом-приманкой.

Сам Трамп тем временем находился на C-32A.

Чтобы еще больше скрыть его перемещения, меньший самолет летел не под обычным президентским обозначением, а, по данным The Washington Post, под позывным Reach 18. Его стандартное отслеживание в воздухе также было отключено.

Кто ехал вместе с президентом в «грузовике с едой»

Позже The Washington Post выяснила, что вместе с Трампом в кейтеринговой машине находились несколько ближайших сотрудников Белого дома.

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Среди них были заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино, исполнительная помощница президента Натали Харп и директор по операциям Овального кабинета Уолт Наута.

Члены кабинета министров в грузовике не ехали.

Министр обороны США Пит Хегсет поднялся на C-32A отдельно по обычному трапу, чтобы со стороны его присутствие выглядело как стандартный служебный перелет. Затем он полетел вместе с Трампом в Великобританию.

Почему американцы пошли на такую операцию

По данным Reuters, в последний день визита возникла информация о возможной атаке на самолет президента с земли.

Секретная служба сочла угрозу достаточно серьезной и срочной, чтобы буквально в последний момент изменить план вылета и скрыть настоящий маршрут Трампа.

При этом доступные данные не позволяют утверждать, что конкретная группа с ракетой уже ждала президентский самолет у аэропорта. Один из источников Reuters отметил, что у американских служб имелась информация об угрозе и намерении, но не о полностью подготовленном плане атаки.

Позднее сообщалось и о разногласиях внутри американской разведки относительно надежности части информации об иранском заговоре.

То есть операция строилась по принципу максимальной осторожности: даже если вероятность атаки была невысокой, последствия возможной ошибки были слишком велики.

Трамп сам подтвердил необычную пересадку

После того как история стала публичной, Трамп подтвердил, что Секретная служба и военные действительно попросили его сменить самолет.

По словам президента, ему сообщили об угрозе и настояли на другом маршруте.

«Мне сказали лететь другим рейсом, другим самолетом», - объяснил он журналистам, добавив, что получает множество угроз и поэтому следует рекомендациям охраны.

Президент при этом утверждал, что сам не был особенно обеспокоен.

Самолет встретился с президентом уже в Великобритании

C-32A доставил Трампа на авиабазу RAF Mildenhall в Великобритании.

Спустя несколько минут туда прибыл и старый Air Force One с журналистами и сотрудниками администрации.

После посадки Трамп снова оказался возле привычного президентского самолета и появился перед телекамерами так, словно все путешествие прошло по обычному сценарию.

Лишь спустя месяц выяснилось, что несколько часов президент Соединенных Штатов находился совсем не там, где его считали журналисты, сотрудники Белого дома и публика.

А центральным элементом одной из самых необычных операций президентской охраны последних лет стал самый неприметный транспорт во всем аэропорту - белый грузовик, предназначенный для доставки еды на самолеты.

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