Пожар в Халкидики: сотни туристов и жителей курорта Сивири эвакуировали по морю

Крупный лесной пожар вспыхнул в четверг, 13 августа, на популярном греческом полуострове Халкидики. Огонь быстро распространился в районе курорта Сивири, приблизился к жилым домам и вынудил власти провести масштабную эвакуацию, сообщает Reuters.

Из-за угрозы распространения пламени людей вывозили не только по дорогам, но и морем.

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Пожар начался в районе низкой растительности, однако сильный ветер способствовал его быстрому распространению в сторону лесных массивов и населенных пунктов. Пламя подошло к домам и курортной инфраструктуре. По сообщениям греческих СМИ, несколько зданий получили повреждения, а два пожарных пострадали во время борьбы с огнем.

Туристов и жителей эвакуировали на лодках

Греческая система экстренного оповещения 112 направила жителям Сивири сообщение с требованием покинуть район и двигаться в сторону Мола-Калива.

Ситуация осложнилась тем, что огонь приблизился к побережью. Людей, находившихся на пляжах, начали эвакуировать по морю. По данным Reuters, таким способом из опасной зоны удалось вывезти более 300 человек. Позднее греческая служба береговой охраны сообщила об эвакуации 481 человека с пляжей Сивири.

Одновременно власти приняли дополнительные меры безопасности в районе Кассандры. Дороги в зоне пожара перекрывались, а доступ к некоторым участкам был ограничен.

Для борьбы с огнем была мобилизована крупная группировка. По данным греческих СМИ, на месте работали 122 пожарных, три специализированные пешие группы и 41 единица техники. В тушении с воздуха были задействованы девять самолетов и три вертолета, один из которых использовался для координации авиации.

В операции также участвовали муниципальные водовозы и тяжелая техника. Среди пожарных были и специалисты из других стран Европы, находившиеся в Греции в рамках программы предварительного размещения европейских пожарных.

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По мере развития ситуации количество задействованных сил увеличивалось.

В Халкидики ввели ограничения из-за высокой пожароопасности

Пожар произошел на фоне повышенной опасности лесных возгораний в регионе. Власти Халкидики ввели ограничения на посещение лесных зон муниципалитетов Кассандра, Ситония и Аристотелис.

В Кассандре и Ситонии доступ в определенные лесные районы ограничен с 08:00 до 20:00, а в Аристотелисе, где пожарная опасность оценивается как очень высокая, ограничения действуют до 08:00 субботы.

Полиция контролирует въезды на лесные дороги. Нарушителям грозит штраф 300 евро. Ограничения не распространяются на добровольцев, участвующих в мероприятиях по предотвращению лесных пожаров.

Власти призвали жителей и туристов строго соблюдать распоряжения экстренных служб.

Очаги пожаров появились и в других районах

В четверг пожары фиксировались не только на Халкидики. Отдельные возгорания произошли в районе Вартоломио в регионе Илия, а также возле населенного пункта Макиния в районе Нафпактоса. Для их тушения также привлекались наземные подразделения и авиация.

Ситуацию в Греции осложняют сильные ветры: в районе Халкидики их порывы могли достигать значительной силы, что способствовало быстрому распространению огня. Международные СМИ отмечают, что пожары пришлись на пик туристического сезона, когда курорты северной Греции заполнены отдыхающими.

К вечеру греческие СМИ сообщали, что основной фронт пожара в Халкидики удалось взять под контроль, однако пожарные продолжали следить за возможными повторными возгораниями.