Посмотрели на затмение без очков? Врачи назвали симптомы, которые нельзя игнорировать

После солнечного затмения 12 августа интернет заполнили тревожные сообщения: одни пользователи жалуются на боль в глазах, другие - на мутное зрение, пятна и странный красноватый оттенок перед глазами. Некоторые признаются, что решили посмотреть на Солнце «всего несколько секунд» без специальных очков.

В социальных сетях появились даже сообщения в духе: «Мне кажется, я ослепну». А Google зафиксировал резкий скачок поисковых запросов, связанных с повреждениями глаз.

Читайте нас также Google News Facebook

Однако первые данные больниц показывают более спокойную картину: пострадавшие действительно есть, но пока речь не идет о массовых тяжелых поражениях зрения.

В больницы действительно обращались люди

В Великобритании, где Луна закрывала более 90% солнечного диска, затмение вызвало огромный интерес. Специальные очки во многих местах были распроданы еще до начала события, а миллионы людей вечером вышли наблюдать за небом.

На следующее утро лондонский Moorfields Eye Hospital сообщил менее чем о 30 обращениях, связанных с затмением. Еще восемь пациентов приняли специалисты Birmingham and Midland Eye Centre.

Гораздо больше обращений зарегистрировали в Испании, где в некоторых районах наблюдалось полное солнечное затмение. По данным испанских СМИ, медицинские консультации после него потребовались более чем 300 людям.

В Мадридском регионе было зафиксировано 101 обращение, в Стране Басков - около 60, в Мурсии - 32 офтальмологических случая. При этом большинство симптомов оказались легкими, тяжелых массовых повреждений зрения врачи не обнаружили.

Google действительно заполнили запросы про глаза

Еще одним показателем того, насколько многие испугались после затмения, стал Google Trends.

Британские СМИ сообщили, что интерес к запросам, связанным с повреждением глаз, в часы затмения подскочил на тысячи процентов. В частности, показатель для запроса eye injury вырос примерно на 5000%, а интерес к eye damage увеличился примерно на 700% по сравнению с предыдущим периодом.

Но такой всплеск не означает, что тысячи людей действительно получили повреждение сетчатки. Он прежде всего показывает масштаб тревоги: после короткого взгляда на Солнце многие начали искать в интернете симптомы и проверять, не навредили ли себе.

Почему затмение опаснее, чем кажется

Само Солнце во время затмения не становится более вредным. Опасность заключается в другом.

В обычный день яркий свет заставляет человека почти мгновенно отвернуться или зажмуриться. Во время затмения большая часть солнечного диска закрыта Луной, вокруг становится темнее и смотреть вверх психологически гораздо легче.

Но оставшаяся открытой часть Солнца по-прежнему способна повредить сетчатку.

Глаз действует подобно линзе: его оптическая система фокусирует солнечное излучение на небольшом участке сетчатки. Особенно уязвима макула - зона, отвечающая за четкое центральное зрение.

Так возникает солнечная ретинопатия.

Британские офтальмологи предупреждают: даже короткое прямое наблюдение Солнца без подходящей защиты может быть опасным.

Важная деталь: повреждение сетчатки может вообще не болеть

Здесь возникает парадокс.

Читайте

После затмения многие пишут: «У меня болят глаза - значит, я повредил сетчатку». Но настоящая солнечная ретинопатия часто развивается без боли, потому что в самой сетчатке нет болевых рецепторов.

Поэтому гораздо важнее следить не столько за ощущениями в глазах, сколько за изменениями зрения.

Тревожными симптомами считаются:

затуманенное или ухудшившееся центральное зрение;

темное, серое или красноватое пятно прямо перед глазами;

участок изображения, который словно «выпадает»;

искажение изображения - например, прямые линии начинают казаться волнистыми;

изменение восприятия цветов;

повышенная чувствительность к свету.

Причем такие признаки способны появиться не сразу. Медицинские источники указывают, что симптомы могут возникнуть через несколько часов и даже в течение одного-двух дней после воздействия Солнца.

Что происходит потом

Прогноз зависит от степени повреждения.

История предыдущих затмений показывает, что у многих пациентов зрение постепенно улучшается. После солнечного затмения 1999 года в Великобритании было зарегистрировано 70 случаев потери зрения, связанных с солнечной ретинопатией. Исследование, опубликованное позднее в журнале Eye, показало, что у пациентов в целом наблюдалось значительное восстановление.

Однако гарантировать полное восстановление невозможно.

Некоторые изменения сетчатки могут сохраняться месяцами, а у части людей остается постоянное пятно в центральном поле зрения.

Специфического лекарства, способного восстановить уже поврежденные светочувствительные клетки сетчатки, сегодня нет.

Когда после затмения стоит идти к врачу

Если человек лишь ненадолго посмотрел в сторону Солнца, но зрение осталось совершенно обычным, это еще не означает автоматически наличие повреждения.

Однако если после наблюдения затмения появились размытое центральное зрение, темное пятно, искажение линий или заметное изменение цветов, офтальмологи советуют обратиться за медицинской помощью и не ждать несколько дней в надежде, что все пройдет само.

Именно эти симптомы, а не просто ощущение усталости глаз, наиболее характерны для повреждения сетчатки.

Главное

Истории о людях, которые после затмения отправились к врачам с проблемами зрения, - не интернет-выдумка. Такие обращения действительно зарегистрированы и в Великобритании, и в Испании.

Но первые данные одновременно позволяют избежать лишней паники: сотни обращений не означают сотни случаев необратимой потери зрения, а значительная часть жалоб оказалась легкой.

Реальный повод насторожиться - появление стойкого пятна в центре зрения, размытости или искажения изображения после того, как человек смотрел непосредственно на Солнце без специальных защитных очков.

И, пожалуй, главный урок прошедшего затмения прост: когда врачи предупреждают не смотреть на Солнце даже «всего секундочку», это тот случай, когда лучше им поверить.

Как вы наблюдали солнечное затмение 12 августа? В специальных защитных очках

Смотрел(а) через обычные солнцезащитные очки

Признаюсь — посмотрел(а) на Солнце без защиты

Вообще пропустил(а) затмение Просмотреть результаты