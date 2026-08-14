14 августа 2026, 21:10 Наталья Гудемчук

Побег года: 36-килограммовая черепаха сбежала из дома в Канаде и преодолела за две недели 20 км

Побег года: 36-килограммовая черепаха сбежала из дома в Канаде и преодолела за две недели 20 км

Шпороносная черепаха по имени Молли, пропавшая из частного дома в канадской провинции Манитоба, спустя две недели загадочным образом оказалась в природном заповеднике Оук-Хэммок-Марш - более чем в 20 километрах от своего привычного места обитания. Об этом пишет UPI.

Владельцы 15-летней рептилии весом 36 килограммов и шириной около 75 сантиметров выращивали её с самого детства и безуспешно искали после того, как Молли прошмыгнула в брешь в заборе во время ремонта двора.

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Когда посетители заповедника начали сообщать о гигантской черепахе, гуляющей по территории, сотрудники сначала не поверили. Этот вид происходит из пустыни Сахара и не водится в Канаде, поэтому специалисты решили, что очевидцы перепутали её с местной каймановой черепахой или вовсе с большим камнем.

Сомнения рассеялись только после того, как один из гостей сфотографировал Молли и загрузил снимок в приложение для натуралистов iNaturalist. После двух дней поисков беглянку поймали на парковке заповедника.

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В ожидании хозяев черепаху приютила у себя дома сотрудник заповедника Джиллиан Малчук. В первый же вечер Молли проявила отличный аппетит - с удовольствием ела огурцы, лепестки цветов и даже помогла хозяйке очистить двор от сорняков и одуванчиков.

Малчук отметила, что черепаха оказалась настоящим «Гудини»: всё время в гостях она непрерывно искала лазейки под забором и террасой, чтобы снова сбежать. Эксперт не исключает, что сильная и упорная Молли могла преодолеть 20 километров своим ходом. Впрочем, наиболее вероятной специалисты считают другую версию: проезжавший по шоссе «добрый самаритянин» заметил экзотическую рептилию и решил подвезти её до ближайшего заповедника, не подозревая, что водно-болотные угодья абсолютно не подходят для жизни пустынной черепахи.

Хозяева Молли сразу же приехали за своей питомицей, как только увидели объявление в соцсетях. 

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