Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов

Туристам, отдыхающим в Турции, напоминают о важном правиле, которое легко забыть во время отпуска: иностранцам рекомендуется постоянно иметь при себе оригинал действующего документа, удостоверяющего личность.
В случае проверки отсутствие паспорта может привести к дополнительным вопросам со стороны полиции, задержанию для установления личности и, в определенных обстоятельствах, к штрафу.
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Многие путешественники после заселения в отель оставляют паспорт в сейфе и отправляются на пляж, экскурсию или прогулку только с телефоном и банковской картой. Однако при проверке документов такой подход может создать проблемы.
Паспорт может понадобиться не только в аэропорту
Как отмечает британское правительство на своем официальном сайте, в Турции иностранцы должны иметь при себе документ с фотографией, удостоверяющий личность. Для туристов таким документом является оригинал паспорта.
Проверка документов возможна не только при пересечении границы. Полиция проводит проверки в различных местах, в том числе на дорогах и при поездках между городами.
Особенно важно помнить об этом тем, кто путешествует самостоятельно на автомобиле, автобусе или такси.
Что будет, если паспорта с собой нет
Последствия зависят от конкретной ситуации. Если турист не может предъявить оригинал документа, правоохранители могут потребовать подтвердить личность и законность пребывания в стране.
В зависимости от обстоятельств человека могут попросить вернуться за паспортом, сопроводить до места проживания либо доставить в полицейский участок для проверки личности и миграционного статуса.
Возможен и административный штраф. .
Штраф в 130 долларов не является универсальной фиксированной суммой именно за отсутствие паспорта у туристаЧитайте
Размер возможного взыскания зависит от обстоятельств и применяемой нормы законодательства, поэтому распространяемую в интернете формулировку о гарантированном штрафе в 130 долларов стоит воспринимать с осторожностью.
Не забудьте о детях
Правила проверки документов распространяются и на несовершеннолетних. Поэтому семьям, путешествующим с детьми, следует иметь при себе документы каждого ребенка, а не только паспорта родителей.
Это особенно важно во время поездок за пределы курортного города, когда вероятность проверки документов выше.
На дорогах возможны проверки
Туристам также напоминают, что в Турции работают полицейские контрольные пункты. При поездках между городами сотрудники полиции могут попросить пассажиров предъявить документы.
Если путешественник не может сразу подтвердить свою личность или законность пребывания в стране, проверка может занять больше времени.
Кроме того, отсутствие документов становится особенно неприятной ситуацией, если у туриста возникают другие проблемы - например, потеря телефона или необходимость обратиться в полицию.
Сколько должен действовать паспорт
Есть еще одно правило, о котором стоит помнить до поездки, а не после прибытия в Турцию.
По информации британского правительства, паспорт путешественника должен быть действителен как минимум 150 дней с даты въезда в Турцию. В нем также должна быть как минимум одна пустая страница для отметок.
Поэтому перед отпуском стоит проверить сразу две вещи: срок действия паспорта и наличие свободной страницы.
И главное: не стоит рассчитывать только на фотографию паспорта в телефоне. Электронная копия может помочь в некоторых ситуациях, но она не заменяет оригинал документа при официальной проверке.