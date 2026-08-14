От нуля до 800 км/ч за 5,3 секунды: китайский маглев установил мировой рекорд

Китайские инженеры разогнали экспериментальный аппарат на магнитной подушке (маглев) до 800 километров в час всего за 5,3 секунды. Рекордный заезд прошел на километровой испытательной трассе лаборатории Donghu Laboratory в провинции Хубэй.

На необычный эксперимент вновь обратил внимание телеканал CCTV Finance. Сам рекорд был установлен еще 24 ноября 2025 года и после серии контрольных испытаний официально объявлен в декабре.

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Испытательная модель массой 1110 килограммов использует магнитную левитацию и электромагнитный привод. Физического контакта с рельсом во время движения практически нет: аппарат удерживается над трассой магнитным полем, поэтому отсутствует обычное трение колес о рельсы.

За последние месяцы китайская команда трижды повышала результат на этой экспериментальной платформе.

В июне 2025 года модель разогнали до 650 км/ч за 7,1 секунды, в июле скорость увеличили до 700 км/ч, а в ноябре был достигнут нынешний максимум - 800 км/ч за 5,3 секунды.

Разработчики называют его мировым рекордом для испытательных магнитолевитационных платформ такого типа.

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Особая сложность заключается не только в разгоне, но и в безопасной остановке аппарата на трассе длиной всего один километр. После движения на экстремальной скорости система способна затормозить модель примерно на 200 метрах, используя магнитное сопротивление и электромагнитное торможение.

Не менее жесткие требования предъявляются к самой трассе. Прямолинейность километрового основания должна выдерживаться примерно в пределах одного миллиметра, а система датчиков обеспечивает позиционирование движущейся модели с миллиметровой точностью.

При этом речь пока не идет о пассажирском поезде, который завтра начнет перевозить людей со скоростью 800 км/ч. Перед нами прежде всего экспериментальная платформа, на которой инженеры исследуют поведение магнитной левитации, электромагнитного разгона и оборудования при экстремальных скоростях.

Полученные технологии могут пригодиться далеко за пределами железных дорог. Разработчики называют среди потенциальных направлений высокоскоростной маглев-транспорт, магнитные промышленные конвейеры, электромагнитные стартовые установки и системы для авиационной и космической техники.

Для сравнения, японский экспериментальный маглев SCMaglev в 2015 году достиг 603 км/ч. Однако сравнивать эти два результата напрямую не совсем корректно: японский аппарат представлял собой полноразмерный поезд для перевозки людей, тогда как китайский рекорд установлен небольшой испытательной моделью на специализированном полигоне.

Тем не менее результат в Хубэе впечатляет прежде всего ускорением: от неподвижного состояния до скорости, более чем вдвое превышающей обычную скорость современных пассажирских высокоскоростных поездов, аппарат доходит всего за несколько секунд.