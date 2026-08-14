Опасные игры с солнцем: в Испании свыше 500 человек попали к врачам после наблюдения за затмением

Более 500 человек в Испании обратились за медицинской помощью после солнечного затмения, которое произошло в среду, 12 августа. Об этом сообщает издание El Mundo.

В общей сложности в 17 регионах страны зафиксировано 511 обращений. Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в Каталонии, Мадриде, Стране Басков и Андалусии. В основном люди жаловались на головокружение, общее недомогание, дискомфорт в глазах, а также на получение незначительных травм.

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Медицинские специалисты предупреждают, что симптомы повреждения глаз после небезопасного наблюдения за солнцем могут проявиться не сразу. В свою очередь, власти Балеарских островов подчеркнули, что окончательные выводы о масштабе последствий делать пока рано.

Прошедшее 12 августа солнечное затмение лучше всего наблюдалось в акватории Северного Ледовитого и на севере Атлантического океана, а также в западной части Европы. Для европейских стран это событие стало первым полным солнечным затмением в XXI веке.