На выборах в Англии кандидат в костюме «космического воина» с мусорным ведром на голове занял второе место

На довыборах в британском округе Клактон победу одержал известный правый политик-популист Найджел Фарадж - один из главных идеологов Brexit и лидер партии Reform UK, которую многие считают потенциальной силой на следующих всеобщих выборах в стране. Но куда больше внимания СМИ и соцсетей привлёк не победитель, а его соперник - эксцентричный персонаж по имени Граф Бинфейс, который приходит на публичные мероприятия в мусорном ведре на голове и называет себя «межгалактическим космическим воином».

Итоги голосования

Фарадж набрал 22 239 голосов - это 63% от общего числа. Его главным соперником неожиданно стал сатирический «космический воин» Граф Бинфейс (в мусорном ведре на голове), получивший почти 27% (9455 голосов) - лучший результат в его карьере, обошедший показатели лейбористов, либдемов и «зелёных» вместе взятых на прошлых выборах. Для сатирического кандидата, участвующего в выборах уже шестой раз с 2019 года, это лучший результат за всю его «политическую карьеру» - прежде он баллотировался против Бориса Джонсона, Риши Сунака и других премьер-министров Британии, ни разу не подбираясь так близко к серьёзному результату.

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Явка на довыборах составила 44% - заметно ниже 59%, зафиксированных на всеобщих выборах 2024 года, но это обычное дело для довыборов подобного масштаба.

Почему Бинфейс оказался главным соперником

Ключевые британские партии - лейбористы, консерваторы, либдемы и «зелёные» - приняли решение бойкотировать довыборы, посчитав их политическим трюком Фараджа. В результате в бюллетене оказалось 33 независимых и малоизвестных кандидата, и именно эксцентричный Граф Бинфейс, известный предвыборными обещаниями вроде фиксации цен на круассаны и перестановки сушилки для рук в местном пабе, стал единственным заметным конкурентом лидера Reform UK.

На сцене Clacton Leisure Centre, где проходил подсчёт голосов, участники гонки - многие из которых набрали меньше сотни голосов - подбадривали друг друга во время оглашения результатов.

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Что сказали участники

Сам Фарадж не явился на официальный подсчёт голосов и отменил запланированную победную речь - по данным британских СМИ, он сослался на угрозу безопасности. Ещё до объявления итогов, комментируя ход голосования, он назвал свою победу убедительной и назвал этот результат посланием избирателей всему политическому истеблишменту страны.

Граф Бинфейс, в свою очередь, философски отнёсся к поражению по числу голосов, заявив, что побеждать можно не только арифметически - напомнив, что уже обошёл по своей значимости нескольких премьер-министров Британии просто самим фактом участия в выборах против них.

Контекст: почему пришлось переизбираться

Довыборы в Клактоне стали вынужденными - Фарадж сложил депутатские полномочия в июле на фоне расследования о недекларированном подарке в размере 5 миллионов фунтов стерлингов (около 6,75 млн долларов) от зарубежного миллиардера, связанного с криптовалютами. Сам политик настаивает, что не нарушал закон.

Фараджа многие рассматривают как потенциального кандидата в премьер-министры Британии. Среди его предвыборных обещаний - жёсткие меры по борьбе с нелегальной миграцией, включая использование королевского флота для перехвата и возврата лодок с просителями убежища.