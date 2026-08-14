Масштабный блэкаут в Центральной Азии: сразу четыре страны одновременно остались без света

В пятницу, 14 августа, сразу четыре государства Центральной Азии - Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан - столкнулись с масштабным отключением электроэнергии, сообщает Deutsche Welle.

Как сообщили в Министерстве энергетики Казахстана, причиной сбоя стал «наброс мощности в энергосистеме, вызванный резким изменением перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии». В результате сработала противоаварийная автоматика, обесточившая ряд потребителей. По данным издания Tengrinews.kz, произошли отключения высоковольтных линий электропередачи мощностью 500 кВ - Л-5400, Л-5300 и Л-5320. Без света остались Алматы и Алматинская область.

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Примерно за два часа до полного блэкаута в Алматы начали фиксироваться сбои в работе связи и светофоров, на улицах образовались пробки, а регулирование движения взяла на себя полиция. Перестали работать несколько станций метро, подход к поездам был перекрыт. Из-за обесточивания насосных станций фиксировались проблемы с водоснабжением, тогда как реанимации, операционные и критически важное оборудование медучреждений перевели на резервное питание. Позже системный оператор KEGOC сообщил о полном восстановлении электроснабжения. При этом в казахстанском ведомстве опровергли заявления о том, что перебои в Узбекистане возникли из-за аварии на территории Казахстана.

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Соседние государства также ощутили последствия аварии. В Минэнерго Кыргызстана пояснили, что из-за внешнего отключения высоковольтной линии в Казахстане энергосистема Центральной Азии перешла в изолированный режим. По данным Telegram-канала «24KG Новости Кыргызстана» и издания Kaktus.media, без света остались отдельные районы Бишкека и Иссык-Кульская область.

В Минэнерго Узбекистана указали, что неисправность в энергосистеме соседней страны повлияла на работу всей региональной сети, что привело к сбоям в Сурхандарьинской области и некоторых других регионах, где подачу энергии быстро восстановили.

В Таджикистане жалобы на отсутствие электричества поступали из Душанбе, Куляба, Худжанда и других городов. В Минэнерго страны сообщили изданию «Азия-Плюс», что восстановительные работы велись в усиленном режиме, а для установления причин ЧП создана специальная межведомственная рабочая группа.