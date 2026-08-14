Число жертв землетрясения в Колумбии превысило 265 человек: спасатели входят в решающие часы поисков

Спустя три дня после мощнейшего за десятилетия землетрясения на западе Колумбии счёт погибших перевалил за 265 человек, а число пропавших без вести приближается к пятистам. Власти страны признают: спасательная операция вступает в свою самую тяжёлую и, вероятно, последнюю фазу.

Гонка со временем

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник на западе страны. С тех пор в регионе зафиксировано уже более 150 афтершоков, а спасательные бригады третью ночь подряд разбирают завалы голыми руками, с помощью кранов и собак-спасателей.

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Ключевой символ этих дней - так называемое «окно 72 часов»: именно столько, по статистике, обычно есть у человека, оказавшегося под завалами, чтобы выжить без воды и медицинской помощи. Этот срок истекает прямо сейчас, и мэр Кали Алехандро Эдер прямо признал: спасатели входят в завершающую фазу операции, хотя людей всё ещё могут найти живыми и после истечения критического окна.

В городе Перейра спасатели сосредоточили усилия на обрушившейся пекарне - там, по данным местных СМИ, под завалами с самого понедельника может находиться уличный торговец. Бригады используют оборудование, способное улавливать малейшие вибрации, чтобы уловить признаки жизни под многотонными обломками.

Люди среди завалов

За сухими цифрами статистики - истории конкретных семей. Жительница Кали рассказала, что чувствует полную беспомощность: под завалами, предположительно, до сих пор находятся двое её родственников. Один из волонтёров-спасателей пообещал держаться до конца и не терять надежды, пока есть хоть малейший шанс.

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В Перейре 16-летняя девочка описала, как у неё едва не выпрыгивало сердце от волнения, когда спасатели уловили возможные признаки жизни её родственника, оказавшегося под завалами. Чтобы не пропустить малейший звук, поисковые группы каждые полчаса просят всех вокруг замолчать - в наступившей тишине легче услышать стук или голос человека, который может быть ещё жив.

Один из жителей рассказал журналистам, как в момент подземного толчка его родственница стояла у двери в пижаме, собираясь открыть её гостю - тело нашли позже, ключи так и остались зажаты в руке.

Масштаб разрушений

Официальная статистика немного расходится в зависимости от источника, но порядок цифр примерно такой: 265–273 погибших, свыше 3500–3800 пострадавших и от 350 до почти 500 человек, чья судьба пока неизвестна. По оценке колумбийских властей, землетрясение разрушило более 12 500 домов, а тысячи семей остались без крова.

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья объявил в стране режим экономической чрезвычайной ситуации и трёхдневный национальный траур - эти меры должны ускорить восстановление больниц, школ, жилья и инфраструктуры в пострадавших районах. Международная помощь уже начала поступать: США выделили пострадавшему региону 15,5 млн долларов, Евросоюз - ещё 2,3 млн. Власти страны подчеркнули, что не отказывались от помощи ни одной из стран, предложивших поддержку.

Что дальше

Формально спасательная операция ещё не объявлена завершённой - по словам организаторов поисков, найти выживших теоретически возможно и после истечения критического 72-часового окна. Но с каждым часом шансы стремительно тают, и внимание властей всё больше смещается с поисков живых на разбор завалов и восстановление разрушенных городов.