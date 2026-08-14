800 км/ч за 5 секунд: в Китае сверхскоростной поезд побил мировой рекорд

The Independent

В Китае экспериментальный поезд на магнитной подушке (маглев) установил новый мировой рекорд разгона на короткой дистанции, сообщает The Independent.

На километровом треке лаборатории Дунху в провинции Хубэй 1,1-тонный аппарат набрал скорость 800 километров в час всего за 5,3 секунды. После рекордного рывка поезд плавно затормозил и остановился на 200-метровом участке. В ходе испытаний разработчики протестировали работу двигателя, систем левитации, энергоснабжения и экстренного торможения.

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За последние полгода это уже третье обновление собственного рекорда. На первых испытаниях в июне 2025 года поезд разогнался до 650 км/ч за 7 секунд, после чего последовательно преодолевал отметки в 700 и 798 км/ч, с каждым разом сокращая время разгона.

Пассажирские перевозки на таком маглеве пока не планируются. Создатели рассчитывают применить полученные технологии для запуска ракет, истребителей, а также в перспективе - для поездов в вакуумных трубах. Главными препятствиями для массового внедрения технологии остаются высокая стоимость инфраструктуры, жесткие требования к безопасности и сложность постройки идеально ровных путей большой протяженности.