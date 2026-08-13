В Индии пилот под воздействием наркотиков едва не устроил авиакатастрофу

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Самолет Air India, выполнявший рейс Пхукет - Нью-Дели, едва не потерпел катастрофу после того, как командир воздушного судна, находившийся под воздействием наркотиков, перестал реагировать на команды, сообщает The Times of India.

Инцидент произошел 4 августа во время рейса Пхукет - Нью-Дели. Командир Airbus A320 перестал реагировать на команды, после чего самолет начал резко терять высоту. Бортпроводники оказали мужчине экстренную помощь, а управление воздушным судном взял на себя второй пилот.

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Самолет удалось посадить. После инцидента 17 пассажиров доставили в больницу.

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Первоначально руководство Air India заявило, что самолет попал в зону турбулентности. Однако в ходе последующих проверок выяснилось, что дело было в пилоте, который употреблял марихуану.

Обоих пилотов отстранили от полетов до завершения расследования.

Сейчас специалисты рассматривают возможность ужесточения правил допинг-контроля и введения более суровых санкций за повторные нарушения.