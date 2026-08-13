Ученые создали препарат, который помогает мозгу поддерживать бодрствование

Американские власти одобрили препарат, который действует не просто как стимулятор, а непосредственно на систему мозга, отвечающую за бодрствование. Лекарство oveporexton японской компании Takeda предназначено для лечения нарколепсии - заболевания, при котором человек испытывает сильную дневную сонливость. Исследователи рассчитывают, что изучение этой системы со временем поможет найти применение препарату и при других расстройствах.

Одобрение в США препарат получил 5 августа. Разработчики называют oveporexton первым лекарством нового типа против нарколепсии. В отличие от традиционных стимуляторов, которые прежде всего помогают человеку не засыпать, препарат воздействует на орексиновую систему.

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Орексины вырабатываются небольшой группой клеток мозга и помогают поддерживать состояние бодрствования. При этом они связаны не только со сном, но и с вниманием, настроением и мотивацией. Именно поэтому ученые рассматривают орексиновую систему как потенциальную мишень для лечения целого ряда состояний.

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Испытания Takeda показали, что у людей с нарколепсией после приема oveporexton продолжительность бодрствования увеличивалась на 12,5–25 минут в зависимости от дозы. При этом приступы катаплексии - внезапной потери мышечного контроля под воздействием сильных эмоций - происходили примерно втрое реже. Однако участники также сообщали о бессоннице и частых позывах к мочеиспусканию.

Возможности препарата при депрессии, снижении мотивации и других расстройствах пока остаются предметом исследований. Ученые предполагают, что разные механизмы орексиновой системы могут влиять на чувство вознаграждения, тягу к определенным стимулам, концентрацию и мотивацию. Поэтому в перспективе воздействие на нее может оказаться полезным не только при нарушениях сна.

Интерес фармацевтических компаний к этому направлению уже растет. По прогнозу Morgan Stanley, к 2035 году препараты на основе орексинов для лечения нарколепсии и связанных с ней расстройств могут приносить производителям около $16 млрд в год. Для сравнения, сейчас весь рынок лекарств от нарколепсии оценивается примерно в $3 млрд.