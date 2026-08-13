Цены на кофе могут взлететь более чем втрое из-за новых правил ЕС

Новые правила Еврокомиссии в отношении остатков запрещенных в ЕС пестицидов могут заметно ударить по ценам на импортные продукты. В худшем сценарии кофе подорожает на 332%, цитрусовые - на 82%, а объем импорта сельхозпродукции в Евросоюз сократится на 41%, пишет Politico со ссылкой на анализ Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии (JRC).

Причина - план ЕС фактически запретить наличие в импортных продуктах остатков некоторых пестицидов, использование которых уже запрещено внутри Евросоюза из-за рисков для здоровья и окружающей среды. Окончательный список веществ пока не утвержден. JRC выделил 18 действующих веществ, которые потенциально могут попасть под новые требования и используются при производстве 235 групп продуктов в 86 странах.

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Сценарий с трехкратным ростом цены на кофе считается наиболее жестким. Он предполагает, что производители за пределами ЕС не смогут быстро перестроить производство и отказаться от запрещенных препаратов. Тогда поставки в Европу резко сократятся.

На практике последствия могут оказаться мягче. Часть производителей способна адаптироваться к новым требованиям, поэтому рост цен, вероятно, будет ниже максимальных прогнозов. Однако даже в этом случае импорт сельхозпродукции может уменьшиться, а европейское производство, напротив, вырасти.

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Инициативу поддерживают европейские фермеры. Они считают логичным требование, чтобы зарубежные поставщики соблюдали те же нормы, что и производители внутри ЕС. Но международные отраслевые организации предупреждают о другом риске - новые правила могут превратиться в торговый барьер.

Производители за пределами Европы также указывают на различия в климате, распространенных вредителях и условиях ведения сельского хозяйства. То, что запрещено или не требуется в одной стране, может использоваться там из-за местных особенностей производства.

Пока окончательного решения нет. Еврокомиссии еще предстоит определить, какие именно вещества попадут под новые ограничения и в каком виде требования будут применяться к импортной продукции.