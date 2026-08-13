Стамбульский аэропорт впервые признан самым загруженным в Европе

В июле международный аэропорт Стамбула впервые стал самым загруженным аэропортом Европы по месячному пассажиропотоку: его услугами воспользовались 8,15 млн пассажиров против 7,9 млн в лондонском Хитроу, сообщает The Guardian.

Пассажиропоток Хитроу снизился по сравнению с предыдущими периодами. При этом другие аэропорты Великобритании, в том числе Станстед и Манчестер, в июле зафиксировали рекордное количество пассажиров.

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По данным Международного совета аэропортов (Airports Council International, ACI), Хитроу сохранял статус крупнейшего аэропорта Европы по пассажиропотоку более 20 лет - до начала пандемии коронавируса. Теперь первое место занял аэропорт Стамбула, который продолжает увеличивать объемы пассажирских перевозок.

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Стамбульский аэропорт уже несколько раз устанавливал рекорды по суточному пассажиропотоку. 1 августа за сутки он обслужил 289 260 пассажиров. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Позднее показатель вырос еще на несколько сотен пассажиров: за один день аэропорт обслужил 289 732 человека. По словам Уралоглу, это стало новым рекордом для аэропортов Турции и Европы.