США усиливают борьбу с «родильным туризмом»: Госдеп отменил более 600 виз

Государственный департамент США создал специальное подразделение для борьбы с так называемым «родильным туризмом» - практикой, при которой иностранные граждане приезжают в США главным образом для рождения ребенка, рассчитывая на получение им американского гражданства.

За первый месяц работы нового подразделения власти уже отозвали более 600 виз, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

Читайте нас также Google News Facebook

Рубио заявил, что новая группа должна проверять деятельность владельцев американских виз, выявлять и разрушать организованные сети «родильного туризма», сообщает Reuters. По словам госсекретаря, речь идет не только об отдельных путешественниках, но и о компаниях и посредниках, которые помогают организовывать такие поездки.

Более 600 виз аннулировали за месяц

По данным Госдепартамента, американские консульские службы уже выявили несколько международных схем.

Еще в июне ведомство сообщало о более чем 600 отозванных визах в странах Западной Африки, Европы и Северной Африки. В одном из случаев американское посольство в Западной Африке обнаружило сеть, в которую были вовлечены более 100 иностранных граждан. По данным американской стороны, участники использовали посредников и поддельные документы для получения виз.

В Европе следователи связали более 400 предполагаемых случаев с шестью компаниями. По версии американских властей, эти фирмы помогали клиентам готовиться к собеседованиям на получение визы, организовывали проживание в США и заранее планировали роды.

Ещё более 100 виз были аннулированы в Северной Африке.

Американские власти утверждают, что при выявлении таких схем используют в том числе анализ данных и взаимодействуют с правоохранительными органами. В некоторых случаях речь идет не просто об отмене визы, но и о постоянном запрете на въезд в США.

Речь идет о поездках в США, основной целью которых является рождение ребенка на американской территории.

США не запрещают иностранцам приезжать в страну во время беременности. Однако туристическая виза не предназначена для поездки, главной целью которой является получение гражданства ребенком через его рождение в США.

Особенно серьезно американские власти относятся к случаям, когда заявитель скрывает истинную цель поездки, предоставляет ложные сведения или пользуется услугами посредников, которые помогают обмануть консульских сотрудников.

Именно такие случаи администрация Трампа называет злоупотреблением визовой системой.

Читайте

Почему ребенок, родившийся в США, получает гражданство

Здесь важно отделить действующее американское законодательство от политических заявлений администрации.

В США действует принцип гражданства по рождению, закрепленный в 14-й поправке к Конституции. 30 июня 2026 года Верховный суд США в деле Trump v. Barbara подтвердил, что дети, родившиеся на территории страны у родителей, которые находятся в США незаконно или временно, являются гражданами США при рождении.

Это решение стало серьезным препятствием для предыдущей попытки администрации Трампа существенно ограничить гражданство по праву рождения. Однако Белый дом не отказался от этой идеи.

6 августа президент Дональд Трамп подписал два новых указа, направленных на дальнейшее ограничение отдельных случаев получения гражданства при рождении и борьбу с «родильным туризмом».

Один из указов непосредственно касается иностранцев, которые пытаются получить американскую визу или въехать в США именно для рождения ребенка. Другой касается отдельных категорий детей, родители которых не являются гражданами США.

Администрация утверждает, что новые меры отличаются от первоначальной попытки Трампа отменить более широкое действие принципа гражданства по рождению и учитывают позицию Верховного суда. Но против новых указов уже началась судебная борьба.

11 августа Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) и другие организации обратились в федеральный суд в Нью-Гэмпшире с требованием заблокировать новые меры.

Истцы утверждают, что администрация не может изменить конституционные гарантии гражданства простым президентским указом. Они ссылаются в том числе на июньское решение Верховного суда. Таким образом, нынешняя ситуация сложнее, чем может показаться по сообщениям о новых ограничениях.

США действительно резко усилили контроль за поездками беременных иностранцев и уже аннулировали сотни виз. Но это не означает, что принцип гражданства по рождению в США отменен.

Почему Вашингтон занялся этим именно сейчас

Борьба с «родильным туризмом» является частью гораздо более масштабной иммиграционной политики администрации Трампа.

После возвращения в Белый дом президент последовательно ужесточает правила въезда, получения виз и пребывания иностранцев в США. Вопрос гражданства по рождению остается одним из самых спорных направлений этой политики.