Пресс-секретарь Трампа уходит из Белого дома: Кэролайн Левитт решила больше времени уделять семье

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт покинет свой пост в конце августа, чтобы больше времени проводить с семьей и маленькими детьми, объявил президент США Дональд Трамп.

Трамп назвал Левитт одной из своих «самых доверенных помощниц» и заявил, что полностью понимает и уважает ее решение.

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«Теперь Кэролайн будет одним из моих главных внешних советников и влиятельным голосом в Республиканской партии», - написал президент в соцсетях.

Левитт заняла пост пресс-секретаря Белого дома в январе 2025 года. На тот момент ей было 27 лет, и она стала самым молодым пресс-секретарем в истории американской администрации. Кто займет ее место, пока неизвестно.

До этого Левитт была пресс-секретарем предвыборной кампании Трампа в 2024 году. Она считается одной из наиболее заметных представительниц движения MAGA (Make America Great Again), объединяющего сторонников президента.

Левитт, убежденная сторонница Трампа, написала в соцсети X, что работа в Белом доме стала для нее «честью и приключением всей жизни».

«Быть матерью, воспитывать новорожденного ребенка и одновременно работать на одной из самых требовательных должностей в мире - это, мягко говоря, самый насыщенный и сложный, но в то же время самый счастливый период моей жизни», - написала она.

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За время работы в Белом доме отношения Левитт с журналистами временами были напряженными. Она обвиняла некоторых представителей СМИ в предвзятости и симпатиях к левым политическим взглядам.

В феврале прошлого года ее офис взял под контроль формирование пресс-пула Белого дома, лишив Ассоциацию корреспондентов Белого дома организационных полномочий. Кроме того, администрация на некоторое время ограничила доступ агентства Associated Press к работе пула из-за его отказа использовать название «Американский залив» вместо Мексиканского залива.

При этом сторонники администрации Трампа высоко оценивали Левитт за последовательное отстаивание официальной линии Белого дома и активную защиту политики президента.

Левитт занимает второе место по продолжительности работы на посту пресс-секретаря среди сотрудников обеих администраций Трампа. Дольше нее эту должность занимала только Сара Хакаби Сандерс.

Пока неизвестно, кто станет шестым главным представителем Трампа по связям с прессой за два его президентских срока.