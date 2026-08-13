Извержение Этны парализовало авиасообщение на Сицилии: аэропорт Катании закрыт

Аэропорт сицилийской Катании останется закрытым как минимум до ночи 14 августа из-за продолжающегося извержения вулкана Этна. Перебои с авиасообщением затронули сотни рейсов, проблемы возникли также на Мальте, сообщает Deutsche Welle (DW).

Аэропорт Катании на Сицилии не будет работать как минимум до 2:00 14 августа по местному времени из-за продолжающегося извержения вулкана Этна. Не исключено, что ограничения продлятся дольше.

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Работа аэропортов Сицилии серьезно нарушена уже несколько дней из-за активности самого высокого и активного вулкана Европы. Изменения затронули сотни рейсов: часть из них отменена или задержана, некоторые самолеты перенаправлены из Катании в аэропорт Палермо - столицу острова - или в небольшой аэропорт Комизо.

Пассажиры сообщают о переполненных поездах и резком росте цен на такси при попытках добраться до альтернативных аэропортов.

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Перебои с авиасообщением возникли и на соседней Мальте. 11 августа там отменили 19 авиарейсов, 12 августа - еще три, несколько рейсов были задержаны, пишет местное издание Times of Malta.

С пятницы Этна выбрасывает большие объемы пепла и раскаленных обломков породы. По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), мощные потоки лавы изливаются из двух жерл, расположенных на высоте 2360 и 2750 метров. Недавно образовались еще два лавовых потока.

Этна считается самым активным вулканом Европы и извергается несколько раз в год. Предыдущий период повышенной активности наблюдался в начале июля, когда на Сицилии также отменяли авиарейсы.