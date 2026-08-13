Из-за платного доступа к постам Трампа подали иск

Издание The Intercept и некоммерческая Freedom of the Press Foundation подали в суд на президента США Дональда Трампа. Истцы требуют заблокировать сервис Truth API, который продает крупным торговым компаниям ранний доступ к его публикациям в Truth Social.

Согласно иску, подписка стоит до $100 тысяч в месяц. За эти деньги пользователи получают возможность видеть посты Трампа еще до того, как они становятся доступными широкой публике. Доступ также распространяется на публикации Белого дома, вице-президента Джей Ди Вэнса, директора ФБР Каша Пателя и других представителей администрации передает cnbc.com

Читайте нас также Google News Facebook

Истцы считают эту схему особенно проблемной из-за содержания таких сообщений. Публикации Трампа и других чиновников нередко касаются государственной политики, военных действий и решений, способных влиять на финансовые рынки. Получается, что часть участников рынка может узнать важную информацию раньше остальных.

Читайте

В иске утверждается, что президент получает финансовую выгоду, предоставляя рыночно значимую государственную информацию тем, кто способен за нее заплатить. Истцы называют такую практику коррумпированной и считают, что она «противоречит конституции».

Сервис Truth API запустила в июле Trump Media & Technology Group (TMTG), которой принадлежит Truth Social. Компания позиционирует его как платный доступ к публикациям Трампа до их публичного появления.

По словам гендиректора TMTG Кевина МакГерна, сервис уже привлек более 10 подписчиков. Они платят за ранний доступ к постам Трампа от $60 до $100 тысяч в месяц. Теперь законность этой модели предстоит оценить суду.