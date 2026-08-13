«Евровидение» меняет правила: страны в состоянии конфликта лишатся права принимать конкурс

Европейский вещательный союз (ЕВС) изменил правила проведения «Евровидения». Теперь победа в конкурсе не будет автоматически означать право провести его в следующем году.

Если вооруженный конфликт, сложная геополитическая ситуация или другие обстоятельства создают серьезную угрозу безопасности и стабильности страны-победителя либо соседнего региона, ее вещателю могут не разрешить принять конкурс.

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Новое правило начинает действовать с «Евровидения-2027». Решение было принято после обратной связи от участвующих вещателей. В ЕВС объяснили, что изменения должны сделать правила более понятными и обеспечить артистам, сотрудникам и зрителям безопасные условия проведения крупнейшего музыкального конкурса Европы.

По традиции «Евровидение» проводится в стране, представитель которой победил в предыдущем конкурсе. Но теперь эта традиция получила важное ограничение.

Согласно новым правилам, вещатель страны-победителя автоматически не сможет принять конкурс, если вооруженный конфликт, «чувствительная геополитическая ситуация» или иные обстоятельства существенно влияют на безопасность, стабильность или возможность нормально провести мероприятие.

При необходимости ЕВС сможет привлечь независимых специалистов для оценки ситуации с безопасностью.

Если эксперты и руководство конкурса придут к выводу, что проведение «Евровидения» в стране-победителе невозможно или небезопасно, ЕВС выберет другого организатора.

Причем новая страна-хозяйка проведёт конкурс от имени своего собственного вещателя, а не формально от имени победившей страны.

Таким образом, теперь заранее прописан сценарий, который раньше приходилось решать в экстренном порядке.

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В официальных правилах конкурса на 2026 год уже было записано, что «Евровидение» традиционно принимает вещатель страны, победившей в предыдущем году, при условии подтверждения со стороны ЕВС. Новые правила делают возможный отказ от проведения конкурса в стране-победителе значительно более конкретным.

Это особенно важно для конкурса, который собирает десятки национальных делегаций, сотни артистов и технических специалистов и огромную международную аудиторию. Безопасность участников стала одной из ключевых задач организаторов.

Правила «Евровидения-2027» меняются не только в части выбора страны-хозяйки.

ЕВС также усилил положения, касающиеся защиты молодых артистов и безопасности участников. Изменения стали результатом ежегодного пересмотра правил после конкурса в Вене в 2026 году.

При этом сам принцип проведения конкурса остается прежним: страны-участницы представляют песни, а победитель определяется системой голосования жюри и зрителей.

Кто будет принимать «Евровидение-2027»

Здесь новая норма пока не создает практической проблемы.В 2026 году победу одержала Болгария - певица Дарина с песней Bangaranga. Это была первая победа Болгарии на «Евровидении» с момента ее дебюта в конкурсе в 2005 году. Поэтому именно болгарский общественный вещатель должен провести конкурс 2027 года.

Конкурс «Евровидение» в следующем году пройдет в Бургасе (Болгария) на берегу Черного моря, сообщили в четверг организаторы.

Полуфиналы состоятся 11 и 13 мая, а финал пройдет 15 мая.

На право проведения конкурса также претендовала столица София, однако после тщательной оценки был выбран Бургас.