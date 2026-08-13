13 августа 2026, 15:29 Валерия Леонова

ЕС вводит новые правила для переработки старых автомобилей: что изменится для владельцев

ЕС вводит новые правила для переработки старых автомобилей: что изменится для владельцев

Евросоюз ужесточает правила обращения с автомобилями, которые достигли конца срока эксплуатации.

Новые нормы должны сделать автомобильную промышленность более «цикличной»: производители будут обязаны учитывать возможность повторного использования деталей и переработки материалов еще на этапе проектирования машин.

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При этом для обычных владельцев старых автомобилей дата 13 августа 2026 года не означает немедленного появления новых обязанностей.

Новые требования касаются всего жизненного цикла автомобиля - от его производства до момента, когда машина превращается в отход. Совет ЕС окончательно принял соответствующий регламент в июне 2026 года.

Что изменится

Европейские власти считают автомобили одним из крупных источников вторичного сырья. После окончания срока эксплуатации из них можно извлекать сталь, алюминий, медь, пластик и другие материалы.

Сейчас в ЕС ежегодно образуется более 6 млн автомобилей, достигших конца срока эксплуатации. Существующие правила позволили довести переработку материалов таких автомобилей примерно до 85%, однако значительная часть ценных материалов по-прежнему теряется. Особенно низкой остается доля переработки автомобильного пластика.

Новый регламент должен изменить эту ситуацию.

Автомобили придется проектировать с расчётом на переработку

Одна из главных идей новых правил заключается в том, что об утилизации автомобиля должны думать еще до того, как он попадет на дороги.

Производителям придется учитывать возможность повторного использования, ремонта, восстановления и переработки деталей. Они также должны будут предоставлять более подробную информацию, которая позволит специалистам проще разбирать автомобили и извлекать пригодные для дальнейшего использования компоненты.

ЕС также усиливает принцип расширенной ответственности производителя. Это означает, что автопроизводители будут нести финансовую и организационную ответственность за весь жизненный цикл автомобилей, в том числе за их надлежащую обработку после окончания эксплуатации.

Одно из наиболее конкретных требований касается пластика.

Через шесть лет после вступления регламента в силу как минимум 15% пластика, используемого при производстве новых автомобилей, должно приходиться на переработанный пластик.

Через 10 лет этот показатель должен вырасти до 25%.

При этом не менее 20% переработанного пластика должно быть получено непосредственно из автомобилей, достигших конца срока эксплуатации.

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В дальнейшем Еврокомиссия должна рассмотреть возможность введения аналогичных требований для других материалов, в том числе стали, алюминия, магния и критически важных видов сырья.

Старые машины нельзя будет просто отправить куда угодно

Еще одно важное направление - борьба с так называемыми «исчезнувшими автомобилями».

По данным Совета ЕС, около 3,5 млн автомобилей ежегодно исчезают с европейских дорог без прозрачного отслеживания. Часть таких машин незаконно разбирается или экспортируется.

Новый регламент должен четче разделить понятия подержанного автомобиля и автомобиля, который уже является отходом.

Если машина официально соответствует критериям автомобиля, вышедшего из эксплуатации, ее необходимо передать на авторизованный объект для соответствующей обработки. Такой автомобиль нельзя будет легально продать как обычную подержанную машину или экспортировать под видом исправного автомобиля.

Экспорт старых автомобилей тоже ограничат

Отдельное требование касается экспорта подержанных автомобилей за пределы ЕС. Новые правила запрещают экспортировать машины, которые уже не являются пригодными для эксплуатации на дорогах. Таким образом, ЕС хочет не допустить ситуации, когда технически неисправные и загрязняющие окружающую среду автомобили просто отправляются в третьи страны.

Хапрет на экспорт таких автомобилей начет применяться через пять лет после вступления регламента в силу

То есть речь идет не о немедленном прекращении экспорта всех старых автомобилей из ЕС.

Что это означает для владельца старой машины

13 августа 2026 года владельцам старых автомобилей не нужно срочно сдавать машину на переработку или оформлять какие-либо новые документы.

Основные положения нового регламента начнут применяться через два года после его вступления в силу. Для отдельных требований предусмотрены еще более длительные переходные периоды.

Кроме того, сами правила направлены прежде всего на автопроизводителей, предприятия по разборке и переработке автомобилей, а также участников рынка подержанных машин, а не на введение новых повседневных требований для каждого автовладельца.

Новая система постепенно должна привести к тому, что автомобиль будут рассматривать не как продукт, который однажды становится отходом, а как источник деталей и сырья, которые можно использовать повторно.

Для автопроизводителей это означает новые требования уже на этапе разработки машин. Для переработчиков - дополнительные возможности и обязанности. А для владельцев старых автомобилей изменения будут вводиться постепенно.

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