Кажется, в этой семье наконец-то решили проблему с няней. Рыжий, усатый, работает за миску корма, не требует оплачиваемого отпуска и, судя по выражению мордочки, вполне доволен условиями трудового договора.

Малыш сладко спит под голубым одеяльцем, а рядом с ним восседает пушистый хранитель детского покоя. Правда, глаза у няни тоже закрыты. Но любой владелец кошки знает: кот не спит на рабочем месте, он просто экономит энергию для выполнения особо важных поручений.

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Например, для внезапного забега по квартире в три часа ночи.

Впрочем, пока в детской царят тишина и спокойствие, художник успел немного похулиганить. Он внёс в один из рисунков три небольших изменения.

На первый взгляд картинки совершенно одинаковые, но не позволяйте этой идиллической сцене усыпить вашу бдительность.

Ваша задача - найти все три отличия за 20 секунд.

Приготовьте таймер, включите свою наблюдательность на полную мощность и приступайте к поискам. Только не разбудите малыша!

Почему внимательность тоже нуждается в тренировке

У кошек есть удивительная способность замечать малейшее движение. Вы можете совершенно бесшумно открыть холодильник в другой комнате, но кот, который ещё секунду назад изображал глубокий сон, уже сидит у ваших ног.

У человека с внимательностью всё несколько сложнее. Наш мозг привык воспринимать окружающий мир целостными образами, автоматически отбрасывая детали, которые считает несущественными. Именно поэтому на двух почти одинаковых картинках мы сначала замечаем сходство, а не различия.

Головоломки такого типа позволяют упражняться в концентрации внимания, зрительной памяти и способности замечать небольшие изменения. Это своеобразная гимнастика для наблюдательности, которая не требует специального оборудования, спортивной формы и даже абонемента.

Если какое-то отличие упорно от вас ускользает, попробуйте изменить тактику: сравнивайте изображения по небольшим участкам, постепенно перемещая взгляд сверху вниз. Не позволяйте мозгу самостоятельно решать, какие детали заслуживают внимания, а какие нет.

И главное - не торопитесь заглядывать в ответ. Любопытство, конечно, кошачья черта, но сегодня мы проверяем совсем другое качество.

Правильный ответ

На правой картинке исчезла подушка из детской кроватки, пропали полоски на одной из передних лап кота, а голубое одеяльце малыша стало длиннее.

Подводим итоги: сколько отличий вы нашли?

Все три отличия - кошачья зоркость!

Ваша наблюдательность достойна восхищения. Даже коту вряд ли удалось бы незаметно стащить кусочек колбасы с вашего стола. Хотя он наверняка попытался бы.

Два отличия - почти идеальный результат!

У вас прекрасное внимание к деталям. Просто одно отличие оказалось таким же хитрым, как кот, который прекрасно знает, что на кухонный стол залезать нельзя, но делает это исключительно в ваше отсутствие.

Одно отличие - наблюдательность просыпается.

Возможно, уютная атмосфера картинки подействовала на вас слишком расслабляюще. Ничего страшного, ещё несколько подобных головоломок - и ваш внутренний детектив окончательно проснётся.

Ни одного отличия - режим спящего кота.

Похоже, ваш мозг проникся настроением героев картинки, свернулся клубочком и решил, что любые интеллектуальные усилия можно отложить до понедельника.

Впрочем, результат этой игры - не диагноз и не оценка интеллекта, а повод немного развлечься и потренировать внимание.

Предложите головоломку своим близким. Выясните, у кого в вашей семье кошачья наблюдательность, а у кого - исключительно кошачья любовь к послеобеденному сну.