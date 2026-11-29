Шестёрка и восьмёрка стоят под одной чертой корня, у каждой свой показатель степени. Справа от плюса тоже есть степень, только теперь это куб двойки. Чтобы не запутаться в промежуточных числах, удобно сначала разобраться с одной половиной выражения, затем с другой.

Здесь хватит таблицы умножения и нескольких устных вычислений. Дробей не будет, деление получится без остатка. Попробуйте найти ответ за 20 секунд, а перед окончательным сложением запомните оба слагаемых. По ним потом легко определить, в какой части примера разошлись расчёты.

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Задание

Найдите значение выражения без калькулятора. Под чертой корня находится вся сумма в скобках.

√(6² + 8²) + 24 ÷ 2³ = ?

Полезная пауза перед решением

Откуда берётся свист чайника

Свист чайника рождается в небольшой насадке на носике. В простой конструкции внутри неё находятся две металлические стенки с отверстиями, разделённые коротким промежутком. Когда вода закипает, пар проходит через первое отверстие и превращается в узкую струю. Она направляется ко второй стенке, но по пути начинает колебаться. Поэтому наружу выходит уже не совершенно ровный поток. Геометрия этой маленькой полости определяет, какой звук мы услышим.

При небольшой скорости потока свисток ведёт себя примерно как пустая бутылка, которая гудит, если подуть над её горлышком. Газ в отверстиях движется туда и обратно, а внутри полости попеременно сжимается и расширяется. Когда поток становится сильнее, начинает работать другой механизм: появляются вихри, связанные с колебаниями давления в носике. Струя и звуковая волна поддерживают друг друга, возникает устойчивый тон. Размер отверстий, расстояние между ними и длина носика влияют на условия, при которых поток начинает звучать.

В 2013 году инженеры Кембриджского университета проверили это на упрощённых моделях чайных свистков. Через них пропускали воздух с разной скоростью, меняли размеры деталей и записывали звук микрофонами. Наблюдать движение потока помогли отдельные опыты с водой. Так удалось различить два режима звучания и выяснить, почему изменение конструкции меняет высоту свиста. Для эксперимента не требовалось всякий раз кипятить настоящий чайник.

Сначала считаем под корнем, затем выполняем деление

Возводим в квадрат каждое число внутри скобок:

6² = 36

8² = 64

Складываем результаты. Только после этого можно извлечь корень:

36 + 64 = 100

√100 = 10

Теперь переходим к делению справа от плюса. Его делитель равен кубу двойки:

2³ = 2 × 2 × 2 = 8

24 ÷ 8 = 3

Осталось сложить два полученных числа:

10 + 3 = 13

Ответ: 13.

Если получилось 17, возможно, вы извлекли корни из 36 и 64 по отдельности, а затем сложили шестёрку и восьмёрку. С прибавленной тройкой это действительно даст 17. Но в задании корень общий, он относится к сумме 36 + 64. Проверка сразу показывает разницу: 10² = 100, тогда как (6 + 8)² = 196.

Ответ 14 может появиться из-за куба двойки. Если заменить его умножением 2 × 3, делитель станет равен шести, а 24 ÷ 6 даст четыре. Маленькая тройка требует трёх двоек в произведении: 2 × 2 × 2. Поэтому для проверки правой части достаточно убедиться, что 3 × 8 = 24.

Попробуйте следующий пример. К контрольным в школе прилагалась оценка, а здесь можно просто взять реванш.