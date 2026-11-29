Две маленькие двойки стоят в разных частях выражения: одна над скобками, другая над тройкой. Между ними обычные знаки сложения и деления. Числа небольшие, но на ответ влияет и то, к чему относится каждая степень, и порядок вычислений.

Попробуйте пройти пример без калькулятора. Если считаете в уме, удерживайте отдельно результаты левой и правой частей. А перед проверкой запишите окончательное число, чтобы потом сравнить не только ответ, но и свои промежуточные действия.

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Задание

Сосчитайте выражение в уме. Если хочется добавить немного азарта, поставьте таймер на 20 секунд.

(7 − 11)² + 54 ÷ 3² = ?

Полезная пауза перед решением

Почему лук заставляет плакать

Целую луковицу можно держать рядом с лицом без привычного жжения в глазах, а при нарезке всё меняется. Нож повреждает клетки, их содержимое смешивается, и начинается цепочка химических превращений. В ней участвуют запасённые растением соединения серы и ферменты. Часть ферментов в неповреждённой ткани находится в отдельных клеточных отсеках, поэтому разрез меняет условия их встречи с другими веществами. Раздражающий компонент образуется уже после повреждения ткани и попадает в воздух. Ему не нужно переноситься с брызгами сока: это летучее соединение.

Первую реакцию запускает фермент аллииназа. Из одного из серосодержащих соединений она образует нестойкую сульфеновую кислоту. Затем другой фермент, синтаза слезоточивого фактора, превращает её в вещество под названием син-пропантиаль-S-оксид. Именно оно вызывает раздражение глаз при нарезке. Фермент остаётся в луковой ткани, а его летучий продукт достигает поверхности глаза. В ответ усиливается слезотечение, которое помогает удалить раздражитель. При этом характерный запах лука и его способность вызывать слёзы связаны с разными продуктами превращений: весь процесс нельзя свести к одному веществу, которое просто вышло из разрезанной луковицы.

Участие второго фермента установили только в 2002 году. До этого предполагали, что слезоточивое вещество возникает само по себе после работы аллииназы. Открытие позволило проверить, что произойдёт при подавлении именно этого фермента. В исследовании 2008 года учёные снизили активность его гена у нескольких растений. Повреждённые ткани такого лука образовывали значительно меньше слезоточивого вещества, хотя активность аллииназы оставалась в обычных пределах. Одновременно менялся состав других серосодержащих соединений. Так опыты показали, что образование раздражителя можно ослабить, но вмешательство затрагивает и другие вещества, от которых зависят свойства лука.

К чему относится каждая двойка над строкой

Начинаем с разности в скобках. Из меньшего числа вычитаем большее, поэтому получаем отрицательное число:

7 − 11 = −4

Возводим в квадрат всю разность. При умножении двух отрицательных чисел результат положительный:

(−4)² = (−4) × (−4) = 16

Во второй части сначала вычисляем степень, которая относится только к тройке:

3² = 3 × 3 = 9

Теперь делим пятьдесят четыре на полученную девятку:

54 ÷ 9 = 6

Обе части готовы, можно складывать:

16 + 6 = 22

Ответ: 22.

Проверим вторую часть обратным действием. Если от ответа 22 отнять квадрат разности, то есть 16, останется 6. Умножаем шестёрку на делитель 9 и получаем исходные 54. Такая проверка помогает заметить ошибку в делении, даже если последнее сложение было выполнено верно.

Если получилось −10, возможно, вы оставили минус перед шестнадцатью: −16 + 6 = −10. Но здесь квадрат относится ко всему числу −4, которое заключено в скобки. Записи (−4)² и −4² имеют разный смысл: в первой перемножаются два отрицательных множителя, во второй минус стоит перед квадратом четвёрки.

Попробуйте следующий пример с квадратом под корнем и квадратом снаружи. Верный ответ можно закрепить, а неверный оставить здесь, вместе с лишним минусом.