Свеча во тьме - древний образ: когда вокруг становится холодно и неуютно, рядом всегда оказывается кто-то, кто приносит немного света. У каждого из нас этот свет свой - кто-то согревает, кто-то указывает дорогу, кто-то просто тихо сидит рядом, чтобы не было страшно.

Этот тест о том, что именно вы приносите близким в их трудные минуты. Правильных и неправильных ответов нет. Не раздумывайте долго - выберите подсвечник, который сразу притянул взгляд: он и расскажет о вас честнее всего.

Подписка на тест Получайте новые тесты Мы публикуем новые тесты каждый день Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Каждый подсвечник символизирует свой способ светить другим - от надёжной опоры и душевного тепла до праздника, который вы вносите даже в самый пасмурный день.

Девять расшифровок

Подсвечник 1 - Строгий бронзовый

Если взгляд остановился на массивном бронзовом подсвечнике, вы несёте людям надёжность. В трудную минуту рядом с вами перестаёт качаться земля: вы та опора, которая не дрогнет, не запаникует и не бросит.

Ваша сила - спокойная устойчивость, за которую близкие держатся, как за перила в темноте. Иногда вы так заняты тем, чтобы быть крепким для других, что не позволяете себе показать собственную усталость. Помните: опоре тоже нужно иногда прислониться - и в этом нет никакой слабости.

Подсвечник 2 - Витой серебряный с патиной

Если вас привлёк серебряный подсвечник с благородной патиной, вы приносите людям ощущение, что всё это уже бывало и всё проходит. Ваш свет - свет мудрости и опыта; рядом с вами тревога стихает, потому что вы умеете смотреть на беду с высоты прожитого.

Люди идут к вам за словом, которое ставит всё на свои места. Ваша зона роста - не прятать за спокойной мудростью живые чувства: иногда близким нужно не наставление, а просто чтобы вы погоревали вместе с ними. Ваша теплота от этого только выигрывает.

Подсвечник 3 - Простой глиняный

Если вы выбрали скромный глиняный подсвечник, вы несёте людям самое простое и настоящее тепло. Без громких слов и советов - вы просто оказываетесь рядом, и от этого уже становится легче.

Ваша сила в искренности: рядом с вами никому не надо притворяться, что всё в порядке. Иногда вы недооцениваете себя, думая, что «ничем особенным не помогли». А между тем именно ваше тихое, негромкое присутствие часто и есть то, что людям нужнее всего. Не умаляйте свой свет - он настоящий.

Подсвечник 4 - Пятирожковый канделябр

Если взгляд выхватил ветвистый канделябр, вы светите широко и всем сразу. В трудные времена вы из тех, кто собирает людей вместе, чтобы никто не остался в темноте в одиночку, - ваш свет рассчитан на целую комнату.

Ваша сила - умение сплотить и поддержать многих, стать центром, вокруг которого теплеет. Горящих рожков много, и иногда вы раздаёте себя во все стороны до последней капли. Берегите хотя бы одну свечу для себя - тогда вас хватит надолго, а близким нужен именно долгий, ровный свет.

Подсвечник 5 - Походный с ручкой

Если вам ближе походный подсвечник с кольцом-ручкой, вы несёте людям свет в движении. Вы не ждёте, пока к вам придут, - вы сами срываетесь туда, где темно и трудно, и приносите огонёк прямо в руки тому, кто в нём нуждается.

Ваша сила - готовность действовать и быть рядом в самый нужный момент, а не потом. Иногда в заботе о других вы забываете спросить, не нужна ли свеча вам самому. Позволяйте и близким прибегать к вам на помощь - дорога ведь бывает тёплой в обе стороны.

Подсвечник 6 - Хрустальный парадный

Если вас притянул играющий бликами хрустальный подсвечник, вы приносите людям праздник даже в пасмурный день. Там, где другие опускают руки, вы умеете напомнить, что жизнь всё ещё сверкает, - и тьма отступает перед вашим светом, рассыпанным на сотни искр.

Ваша сила - дарить надежду и красоту тогда, когда их особенно не хватает. Ваша обаятельная особенность в том, что за блеском вы порой прячете собственные тревоги, не желая никого огорчать. Вам можно и потускнеть иногда - близкие любят вас не только сияющим.

Подсвечник 7 - Кованый грубоватый

Если взгляд остановился на чёрном кованом подсвечнике ручной работы, вы несёте людям силу и несгибаемость. Ваш свет суровой, честной выделки: рядом с вами люди верят, что выстоят, потому что видят, как стоите вы.

Ваша сила - характер, о который можно опереться в самую лютую бурю. Под грубоватой ковкой у вас спрятано немало тепла, и иногда стоит показывать его чуть смелее - близким важно знать, что за твёрдостью бьётся мягкое сердце. Оно идёт вам не меньше, чем ваша крепость.

Подсвечник 8 - Изящный фарфоровый

Если вы выбрали тонкий фарфоровый подсвечник с росписью, вы приносите людям нежность и бережность. В трудную минуту вы умеете обойтись с человеком так осторожно, что он чувствует себя не обузой, а кем-то ценным и любимым.

Ваша сила - деликатность, редкий дар утешать, не задевая. Фарфор хрупок, и вы сами чувствительнее, чем показываете; чужую боль вы принимаете близко к сердцу. Учитесь беречь и себя так же нежно, как берёжете других, - ваш свет слишком дорог, чтобы расходовать его без остатка.

Подсвечник 9 - Одинокий огарок в блюдце

Если вас тронул оплывший огарок в простом блюдце, вы несёте людям свет, который не гаснет даже тогда, когда почти ничего не осталось. Вы согреваете близких самим фактом, что остаётесь рядом до конца - когда остальные свечи давно догорели.

Ваша сила - верность и тихое мужество: маленький огонёк в темноте порой спасает больше, чем яркое пламя. Вы склонны отдавать себя до последнего воска, забывая, что огню нужно питание. Позвольте близким иногда зажечь новую свечу для вас - вы заслужили, чтобы и о вашем свете кто-то позаботился.