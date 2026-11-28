Две крупные премьеры назначены на 18 декабря 2026 года: в этот день в США должны выйти «Дюна: Часть третья» Дени Вильнёва и «Мстители: Судный день» от Marvel. Совпадение дат уже окрестили «Dunesday» (Мсдюна?) - по аналогии с «Барбенгеймером», когда летом 2023 года в один уик-энд вышли «Барби» и «Оппенгеймер».

В интервью журналу Time Вильнёв признался, что был «глубоко разочарован», узнав о переносе премьеры «Мстителей» на дату, которую уже занимала «Дюна». По его словам, он рассчитывал, что третий фильм выйдет в обычных условиях: предыдущие части столкнулись с трудностями пандемии и голливудских забастовок. Перенести премьеру «Дюны» теперь было невозможно: студия уже закрепила за картиной дату и показы в формате IMAX.

Подписка на тест Получайте новые тесты Мы публикуем новые тесты каждый день Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Режиссёр понимает, что франшиза Marvel - гораздо более крупный кассовый соперник. «“Дюна” - не мамонт, как “Мстители”, а маленькое сексуальное животное с большой огневой мощью. Надеюсь, мы выживем», - пошутил он. При этом Вильнёв предположил, что одновременный выход двух фильмов может сделать этот уик-энд одним из самых успешных в истории кинопроката.

«Мстители: Судный день» первоначально планировали выпустить 1 мая 2026 года, но затем Disney перенесла премьеру на 18 декабря - дату, уже занятую третьей «Дюной». В США обе картины запланированы к выходу в один день; даты международного проката могут отличаться.