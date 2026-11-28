Один квадрат находится под знаком корня, другой стоит после закрывающей скобки. Между ними ещё умножение, вычитание и сложение. Числа знакомые, но при быстром чтении легко пропустить действие или захватить корнем лишнюю часть выражения.

Получите свой ответ до того, как перейдёте к разбору. Можно считать в уме или записать промежуточные результаты на листке. Если решаете на время, сначала оцените всю запись: взгляд на границы скобок иногда экономит больше секунд, чем поспешный счёт.

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Задание

Сосчитайте выражение без калькулятора. Для попытки на скорость поставьте таймер на 30 секунд.

√(12² − 8 × 10) + 3² = ?

Полезная пауза перед решением

Как шариковая ручка переносит чернила на бумагу

Наконечник шариковой ручки выглядит неподвижным, хотя во время письма одна его деталь постоянно вращается. Маленький шарик закреплён в гнезде: часть его поверхности обращена к бумаге, другая соприкасается с чернилами внутри стержня. Когда ручку ведут по листу, шарик поворачивается и переносит на него чернила. При следующем обороте освободившийся участок снова покрывается ими. Так из запаса в стержне постепенно получается непрерывная линия. На крупном плане видны выступающая часть шарика и оставшиеся на ней чернила.

Для ровного письма важны форма шарика, точность его посадки и свойства чернил. Шарик должен свободно поворачиваться в гнезде и переносить ровно столько чернил, чтобы на бумаге не оставалось пропусков или клякс. Производитель станков Mikron объясняет, что эти детали изготавливают с очень высокой точностью: отклонения от круглой формы измеряются долями микрометра. В классических шариковых ручках используют вязкие чернила на масляной основе. Их состав согласуют с устройством наконечника, чтобы чернила проходили к бумаге и достаточно быстро высыхали на ней.

Размер шарика при этом не равен толщине оставленной им линии. Например, в техническом описании BIC Cristal указаны шарик диаметром 1 мм и средняя ширина линии 0,32 мм. С бумагой соприкасается только небольшой участок его поверхности, поэтому миллиметровый шарик не рисует миллиметровую полосу. Для таких шариков применяют твёрдый и износостойкий карбид вольфрама, а круглость проверяют при производстве. Поэтому в описании ручки полезно различать оба параметра: один относится к детали наконечника, второй к следу, который она оставляет на бумаге.

Какая часть выражения находится под корнем

Корень относится ко всему выражению в скобках. Начинаем с квадрата двенадцати:

12² = 12 × 12 = 144

В тех же скобках вычисляем произведение:

8 × 10 = 80

Теперь можно выполнить вычитание под корнем:

144 − 80 = 64

Квадратный корень из 64 равен восьми, поскольку 8 × 8 = 64:

√64 = 8

Квадрат тройки находится за закрывающей скобкой и под корень не попадает:

3² = 3 × 3 = 9

Складываем результаты двух частей:

8 + 9 = 17

Ответ: 17.

Проверить результат можно обратным ходом. Отнимите от 17 квадрат тройки: 17 − 9 = 8. Возведите оставшуюся восьмёрку в квадрат и прибавьте произведение 8 × 10: 64 + 80 = 144. Получился квадрат двенадцати, с которого начиналось выражение под корнем.

Если у вас вышло 73, вероятно, после вычитания вы сразу прибавили девять: 64 + 9 = 73. В таком расчёте пропущено извлечение корня. Результат в скобках ещё не завершает первую часть примера: к полученному числу нужно применить знак √, стоящий перед скобкой.

Попробуйте следующий пример с квадратом восьмёрки и кубом четвёрки в одних скобках. Можно продолжить удачную серию или сразу устроить себе реванш.