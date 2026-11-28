В начале ряда стоят небольшие числа, а в конце уже 367. Между ними пропущено одно звено. Для его восстановления хватит умножения и вычитания, но сначала нужно выяснить, какие числа участвуют в этих действиях.

Ответ можно проверить сразу с двух сторон: он должен получиться из 43 и по тому же правилу превратиться в 367. Попробуйте найти его в уме, а затем объяснить каждый переход, начиная с четвёрки.

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Задание

Найдите пропущенное число. На каждом шаге предыдущее число умножают на один и тот же натуральный множитель, затем вычитают одну и ту же величину. Найдите эти два числа и восстановите ряд.

4, 7, 16, 43, ?, 367

Полезная пауза перед решением

Как тукан охлаждается с помощью клюва

Огромный оранжевый клюв большого тукана помогает птице отдавать лишнее тепло. Под его наружной оболочкой проходит сеть кровеносных сосудов. Когда по ним поступает больше тёплой крови, поверхность клюва нагревается и интенсивнее передаёт тепло окружающей среде. При уменьшении кровотока потери тепла сокращаются. Получается регулируемый радиатор, который птица носит перед собой.

В исследовании, опубликованном в журнале Science в 2009 году, Гленн Таттерсолл и его коллеги изучали туканов при разных температурах воздуха. Тепловая съёмка позволила увидеть изменения, незаметные на обычной фотографии: клюв мог быстро нагреваться и остывать. Учёные связали это с перераспределением кровотока. Большая площадь клюва делает такой способ теплообмена особенно заметным у туканов, хотя участие клюва в терморегуляции обнаруживают и у других птиц.

Интерес к этой функции возник у одного из авторов задолго до эксперимента. Биолог Аугусто Абе наблюдал, как его тукан устраивается на ночь: поворачивает голову назад и прячет клюв под хвостом, укрываясь крыльями. При прикосновении клюв оказался тёплым. Учёный предположил, что такая поза помогает птице сохранять тепло. Позднее тепловая камера позволила изучить сам механизм теплообмена, который невозможно увидеть невооружённым глазом.

Решение: находим множитель и вычитаемое

Сначала посмотрим на три известных перехода. Разница между соседними числами увеличивается втрое:

7 − 4 = 3

16 − 7 = 9

43 − 16 = 27

Это подсказывает множитель 3. При одинаковом вычитании после каждого умножения разность соседних результатов тоже утраивается.

Проверим догадку на первом числе. После умножения четвёрки на 3 получаем 12. Чтобы осталось 7, нужно вычесть 5. Теперь применим оба действия ко всей цепочке:

4 × 3 − 5 = 7

7 × 3 − 5 = 16

16 × 3 − 5 = 43

До пропуска правило работает без изменений. Продолжаем:

43 × 3 − 5 = 129 − 5 = 124

Проверяем число справа:

124 × 3 − 5 = 372 − 5 = 367

Ответ: 124.

Полный ряд: 4, 7, 16, 43, 124, 367.

Где можно ошибиться

Если получилось 129, вы выполнили только умножение и пропустили вычитание. Последнее число помогает обнаружить ошибку: 129 × 3 − 5 = 382, а в условии стоит 367.

Можно ошибиться и иначе: просто прибавить к 43 последнее найденное увеличение, то есть 27. Прибавки здесь меняются, поэтому повторение прежнего шага даст 70 и нарушит правило.

Как проверить себя

В задачах с пропуском внутри ряда полезно продолжать вычисления хотя бы на один шаг дальше найденного числа. Так проверяется не только сам ответ, но и то, сохранили ли вы оба действия на переходе через пропуск.

Если цепочка не сошлась, начните проверку с первого места расхождения. Это быстрее, чем заново перебирать множители: ошибка может оказаться в одном вычитании, а найденное правило при этом будет верным.