Есть в домашних хлопотах один момент, способный доставить совершенно неожиданную радость, - обнаружение денег в карманах одежды перед стиркой. Мелочь, а приятно. Особенно если джинсы не ваши.

Судя по выражению лица героини нашей сегодняшней головоломки, обычная стирка неожиданно превратилась в финансово выгодное мероприятие. Кто-то назовёт это забывчивостью домочадцев, кто-то - случайной находкой, а опытная хозяйка - заслуженной премией за обслуживание стиральной машины.

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Главное - не забыть проверить остальные карманы. Вдруг там обнаружится ещё и тринадцатая зарплата?

Впрочем, художник тоже приготовил нам небольшой сюрприз. Перед вами две практически одинаковые картинки, между которыми спрятаны три отличия.

Ваша задача - обнаружить все три отличия за 20 секунд.

Включайте таймер, сосредоточьтесь и приступайте к поискам. И постарайтесь не отвлекаться на подсчёт монет!

Маленькая разминка для большого мозга

Замечали ли вы, что в повседневной жизни мы гораздо чаще смотрим, чем действительно видим? Каждый день проходим мимо одних и тех же витрин, пользуемся одними и теми же предметами, но далеко не всегда замечаем произошедшие изменения.

Наш мозг предпочитает воспринимать знакомую картину целиком, не утруждая себя изучением каждой мелочи. Это экономит усилия, но иногда играет с нами злую шутку.

Головоломки на поиск отличий позволяют упражняться в концентрации внимания, зрительной памяти и наблюдательности. Они заставляют нас отказаться от беглого взгляда и внимательнее присмотреться к деталям.

Попробуйте регулярно устраивать себе такие небольшие интеллектуальные разминки. Это приятный способ отвлечься от бытовой суеты и переключить внимание.

К тому же в отличие от стирки здесь ничего не нужно развешивать, гладить и складывать по шкафам.

Ну что, двадцать секунд истекли? Проверяем результаты!

Правильный ответ

Художник внёс изменения в отсек для стирального порошка, дверцу стиральной машины и количество монет, выпадающих из кармана джинсов.

Подводим итоги: сколько отличий вы нашли?

Все три отличия - великолепно! От вашего взгляда не ускользнёт ни одна деталь. С таким талантом вам можно доверить семейную бухгалтерию, поиск потерянных вещей и проверку чеков после посещения супермаркета.

Два отличия - очень хороший результат! Вы наблюдательны, просто одна хитрая деталь сумела избежать вашего внимания. Будем считать её мелочью, оставшейся на дне кармана.

Одно отличие - неплохое начало. Возможно, вас больше заинтересовал неожиданный источник семейного дохода, чем сама головоломка. Вполне понятная расстановка приоритетов.

Ни одного отличия - не расстраивайтесь! Вероятно, ваш мозг включил деликатный режим: минимум оборотов, никакого напряжения и никаких резких движений. Даже внимательности иногда нужен выходной.

В любом случае небольшая разминка состоялась, а хорошее настроение - уже прибыль.

Поделитесь головоломкой с близкими и выясните, кто в вашей семье самый наблюдательный. А заодно - кто чаще всего забывает деньги в карманах.