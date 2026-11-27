На первый взгляд, это простая игра с числами, но только когда начинает тикать таймер, понимаешь, как трудно сосредоточиться.

На первый взгляд, эта интеллектуальная игра кажется простой задачей, с которой справится любой, кто умеет считать. Однако, когда начнут сыпаться числа и время пролетит незаметно, вы поймете, как трудно оставаться сосредоточенным и игнорировать все, что привлекает ваше внимание.

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В профиле в Instagram пользователя «That Pickleball Boy» опубликовано интересное интеллектуальное испытание, которое длится всего 60 секунд. По утверждению автора, большинство людей даже не доходят до числа 15.

Как разрешить эту психологическую игру?

Цель игры - найти числа в порядке их расположения среди вращающихся цифр и за одну минуту пройти как можно дальше.

Звучит просто? Подождите, пока вы включите видео. Пока вы пытаетесь найти следующее число, другие числа отвлекают вас, и драгоценные секунды уходят.

Не ставьте видео на паузу и не перематывайте его. Цель - проверить, насколько быстро ваш мозг может обрабатывать информацию в условиях стресса, когда изображение перед вами постоянно меняется.

Почему это испытание особенно интересно для спортсменов?

Автор видео объясняет, что этот вид умственных упражнений призван задействовать четыре важных навыка:

Концентрация под давлением;

Гибкость мышления;

Рабочая память;

Скорость обработки информации.

Все эти навыки важны и в спорте, особенно в ситуациях, когда решение необходимо принять за доли секунды, одновременно выполнять несколько действий и быстро реагировать на изменения.

Конечно, результаты этой игры не являются показателем интеллекта или научно доказанным тестом когнитивных способностей. Однако это может быть забавным способом активизировать мозг и проверить, насколько хорошо вы можете удерживать внимание.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rohan Bhatnagar (@thatpickleballboy)

Автор задания предлагает запомнить максимальное достигнутое число, повторить упражнение на следующий день и сравнить результаты.

Повторение поможет вам освоиться в игре, разработать более эффективные стратегии визуального поиска и уменьшить отвлекающие факторы.

Ситуация становится еще интереснее, если вы бросаете вызов членам семьи, друзьям или коллегам, которые утверждают, что обладают лучшей концентрацией внимания, чем вы.

Приготовьтесь, включите видео и не позволяйте вращающимся цифрам вас запутать.

Какое число вы достигли за 60 секунд? Удалось ли вам преодолеть отметку в 15 секунд?