Судя по выражению лица нашего героя, в офисе произошло что-то невероятное. То ли начальник объявил о премии, то ли отменили совещание, то ли бухгалтерия наконец-то согласовала отпуск. А может, просто наступила пятница.

Его коллега реагирует на происходящее несколько сдержаннее. Возможно, он уже знает, что за каждой хорошей новостью от руководства обычно следует небольшое уточнение, которое портит всю радость.

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Но нас сегодня интересуют не офисные страсти, а три небольших отличия, которые художник хитро спрятал на этих картинках.

На первый взгляд рисунки совершенно одинаковые: те же сотрудники, тот же компьютер, те же часы на стене. Однако не спешите доверять первому впечатлению. Некоторые детали изменились, пока наши герои были заняты своими эмоциями.

Ваша задача - найти все три отличия за 20 секунд.

Засекайте время! Посмотрим, насколько хорошо вы замечаете мелочи, когда вокруг все радуются и никто не работает.

Почему наш мозг любит пропускать детали

Человеческий мозг - великий мастер оптимизации. Зачем внимательно изучать каждую деталь изображения, если общая картина и так понятна? Именно поэтому мы порой не замечаем очевидных изменений даже в хорошо знакомой обстановке.

Можно годами сидеть напротив коллеги и не заметить, что он сменил оправу очков. Зато исчезновение последней конфеты из общей коробки обнаруживается практически мгновенно.

Головоломки на поиск отличий помогают упражняться в концентрации внимания, зрительной памяти и способности последовательно анализировать изображение. Кроме того, это отличный способ ненадолго переключиться с повседневных забот на занятие, которое не требует ни пароля, ни отчёта, ни согласования с руководством.

Кстати, если последнее отличие никак не хочет обнаруживаться, попробуйте сравнивать картинки небольшими участками, а не целиком. Иногда смена тактики оказывается эффективнее, чем напряжённое всматривание в рисунок.

Ну что, время вышло? Пора проверить результаты.

Правильный ответ

Художник внёс изменения в три детали: ухо ликующего сотрудника, улыбку его коллеги и нижнюю часть компьютерного монитора.

Подводим итоги: насколько вы внимательны?

3 отличия за 20 секунд - поздравляем! Вы тот самый сотрудник, который замечает ошибку в договоре ещё до того, как юрист успел его открыть. Можете смело претендовать на должность главного офисного детектива.

2 отличия - отличный результат! С наблюдательностью у вас всё в порядке. Просто одна деталь оказалась хитрее остальных и, похоже, успешно прошла испытательный срок.

1 отличие - неплохое начало. Возможно, вы слишком увлеклись выяснением причины столь бурной радости нашего героя. Согласитесь, премия в конце ноября - событие куда более интригующее, чем форма компьютерного монитора.

Ни одного отличия - похоже, мысленно вы уже на выходных. Ваш мозг закрыл рабочие вкладки, отключил уведомления и отказался выполнять дополнительные поручения.

Впрочем, независимо от результата, вы подарили своему мозгу небольшую разминку, а себе - несколько минут хорошего настроения.

А теперь предложите эту головоломку коллегам. Интересно, кто из них первым вскинет руки вверх, как герой нашей картинки?