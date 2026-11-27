Внутри одних скобок стоят и вычитание, и умножение. Выполнить их первыми по отношению к остальному примеру недостаточно: между этими двумя действиями тоже нужно выбрать порядок. После скобок будет квадрат, поэтому ошибка в начале заметно изменит ответ.

Единственная десятичная дробь здесь равна полутора. Её легко удвоить в уме, а остальные вычисления потребуют лишь таблицы умножения. Попробуйте уложиться в 20 секунд и запомните, какое число собираетесь возводить в квадрат. Именно его стоит первым проверить, если ответы не сойдутся.

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Задание

Посчитайте значение выражения без калькулятора. Обратите внимание на оба знака внутри скобок.

(6 − 1,5 × 2)² + √49 = ?

Полезная пауза перед решением

Почему велосипедный катафот виден в свете фар

Красный катафот на велосипеде хорошо заметен в свете фар, хотя в нём нет ни лампочки, ни батарейки. Он возвращает падающий свет примерно туда, откуда тот пришёл. С обычным плоским зеркалом такой фокус получается лишь при определённом положении: стоит его повернуть, и отражённый луч уйдёт в другую сторону. Поэтому просто прикрепить маленькое зеркало к багажнику было бы недостаточно.

За лицевой поверхностью катафота находится множество крошечных уголковых отражателей. Представьте угол комнаты, где сходятся пол и две стены: все три плоскости перпендикулярны друг другу. Так же устроена каждая такая ячейка. Луч последовательно отражается от трёх граней и выходит в направлении, противоположном исходному. Благодаря этой геометрии велосипедисту не приходится поворачивать катафот точно к каждой приближающейся машине. Хотя при слишком большом отклонении способность возвращать свет снижается.

Есть и ещё одна подробность: яркость зависит от того, где находится наблюдатель. Глаза водителя расположены сравнительно близко к фарам, поэтому он видит возвращённый свет. Человек далеко сбоку может смотреть на тот же катафот и не замечать яркого отблеска. Это можно проверить с фонариком в тёмной комнате. Поднесите его к уровню глаз, направьте на отражатель, а затем отведите в сторону, продолжая освещать ту же поверхность. Батарейка нужна фонарику, сам катафот только перенаправляет его свет.

В скобках сначала умножаем, затем вычитаем

Умножение имеет преимущество перед вычитанием и внутри скобок. Удваиваем полтора:

1,5 × 2 = 3

Вычитаем полученную тройку из шести:

6 − 3 = 3

Теперь все действия внутри скобок закончены. Возводим результат в квадрат:

3² = 3 × 3 = 9

Квадратный корень из 49 равен семи:

√49 = 7

Складываем два результата:

9 + 7 = 16

Ответ: 16.

Если получилось 88, вероятно, внутри скобок вы начали считать слева направо: 6 − 1,5 = 4,5, затем 4,5 × 2 = 9. Квадрат девятки и прибавленная семёрка как раз дают 88. Чтобы этот порядок был верным, понадобилась бы ещё одна пара скобок вокруг разности 6 − 1,5. В исходной записи её нет.

Для проверки замените произведение 1,5 × 2 обычным сложением: 1,5 + 1,5 = 3. Останется (6 − 3)² + 7. В такой короткой записи легко увидеть оба числа перед последним действием: квадрат тройки равен девяти, к нему прибавляется семь. Этот способ позволяет отдельно проверить умножение, с которого начиналось решение.

На следующем примере можно отыграться или продолжить удачную серию. Оба повода вполне уважительные.