На первый взгляд, это обычная математическая головоломка. На картинке изображены хижины, банк и обычные дома. Каждое изображение обозначает определённое число, а задача состоит в том, чтобы разгадать закономерность и вычислить значение последнего примера.

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Не спешите смотреть на ответ! Здесь легко ошибиться, если не обратить внимания на количество одинаковых объектов и порядок математических действий.

Попробуйте самостоятельно решить все три первых уравнения, а затем найдите значение последнего выражения.

Правильный ответ и решение

Начнём с первой строки. Хижина плюс банк, умноженный на хижину, равны 54.

Обозначим хижину буквой X, банк - B, а обычный дом - D.

Получаем первое уравнение:

X + B × X = 54.

Во второй строке видим две хижины и дом:

X + X × D = 66.

В третьей строке один дом, банк и два дома:

D + B + 2D = 38.

Теперь подставим значения, которые удовлетворяют всем трём уравнениям:

Хижина = 6.

Банк = 8.

Дом = 10.

Проверим:

6 + 8 × 6 = 54.

6 + 6 × 10 = 66.

10 + 8 + 10 + 10 = 38.

Все равенства сходятся.

Осталось решить последний пример. Здесь банк умножается на две хижины и один дом:

8 × (6 + 6) × 10 = 960.

Правильный ответ - 960.

Главная хитрость этой головоломки - не перепутать количество изображений в последней строке. Там две хижины, а не одна и не три. Кроме того, умножение выполняется раньше сложения.