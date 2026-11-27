На первый взгляд, это обычная математическая головоломка. На картинке изображены хижины, банк и обычные дома. Каждое изображение обозначает определённое число, а задача состоит в том, чтобы разгадать закономерность и вычислить значение последнего примера.
Не спешите смотреть на ответ! Здесь легко ошибиться, если не обратить внимания на количество одинаковых объектов и порядок математических действий.
Попробуйте самостоятельно решить все три первых уравнения, а затем найдите значение последнего выражения.
Правильный ответ и решение
Начнём с первой строки. Хижина плюс банк, умноженный на хижину, равны 54.
Обозначим хижину буквой X, банк - B, а обычный дом - D.
Получаем первое уравнение:
X + B × X = 54.
Во второй строке видим две хижины и дом:
X + X × D = 66.
В третьей строке один дом, банк и два дома:
D + B + 2D = 38.
Теперь подставим значения, которые удовлетворяют всем трём уравнениям:
- Хижина = 6.
- Банк = 8.
- Дом = 10.
Проверим:
6 + 8 × 6 = 54.
6 + 6 × 10 = 66.
10 + 8 + 10 + 10 = 38.
Все равенства сходятся.
Осталось решить последний пример. Здесь банк умножается на две хижины и один дом:
8 × (6 + 6) × 10 = 960.
Правильный ответ - 960.
Главная хитрость этой головоломки - не перепутать количество изображений в последней строке. Там две хижины, а не одна и не три. Кроме того, умножение выполняется раньше сложения.