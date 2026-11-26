Восьмёрку возводят в квадрат, четвёрку в куб. Числа отличаются вдвое, но вычитать их пока рано: сначала нужно узнать, что получится после возведения в степень. Дальше в строке стоят множитель пять и квадратный корень из 169.

Здесь можно считать в обычном порядке, а можно заметить связь между числами и сэкономить несколько действий. Дайте себе 20 секунд, если любите задачи на время. Все исходные числа и промежуточные результаты целые, так что дроби для решения не понадобятся.

Подписка на тест Получайте новые тесты Мы публикуем новые тесты каждый день Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Задание

Какое число получится вместо вопросительного знака? Сначала разберитесь с двумя степенями внутри скобок.

(8² − 4³) × 5 + √169 = ?

Полезная пауза перед решением

Почему бобровые зубы не тупятся и откуда их рыжий цвет

Бобр снимает кору и перегрызает ветки передними зубами, которые растут всю жизнь. При этом резцы не просто стираются, а сохраняют острый край. Секрет в том, что ткани зуба изнашиваются с разной скоростью. Спереди находится твёрдая эмаль, за ней лежит более мягкий дентин. Он убывает быстрее, и твёрдая кромка остаётся выступающей. Износ здесь помогает поддерживать форму зуба, а постоянный рост восполняет утраченную ткань.

В эмали есть и дополнительная защита. В 2024 году исследователи изучили зубы бобров и ещё нескольких грызунов с помощью электронной микроскопии. Между минеральными кристаллами они обнаружили крошечные полости с железосодержащим веществом. Эти заполненные участки занимают меньше двух процентов объёма наружного, обогащённого железом слоя эмали, но помогают ему сопротивляться действию кислот. Получается, важны не только состав зуба, но и то, как его компоненты размещены относительно друг друга.

А вот знакомый рыжеватый цвет оказался устроен иначе, чем долго предполагали. Его связывали с железом в эмали, однако та же работа показала: основной источник окраски находится в тонком поверхностном покрытии, содержащем органические вещества и минералы. Под ним лежит железосодержащая эмаль, которая сама по себе не даёт характерного оранжево-коричневого оттенка. Поэтому цвет зубов бобра и их защита от кислот объясняются разными особенностями строения.

Сравниваем квадрат восьмёрки и куб четвёрки

Квадрат восьмёрки означает произведение двух восьмёрок:

8² = 8 × 8 = 64

Для куба четвёрки нужны три одинаковых множителя:

4³ = 4 × 4 × 4 = 64

Вычитаем результаты внутри скобок:

64 − 64 = 0

Умножение на пять оставляет ноль:

0 × 5 = 0

Осталось извлечь корень. Поскольку 13 × 13 = 169, получаем:

√169 = 13

Прибавляем его к нулю:

0 + 13 = 13

Ответ: 13.

Совпадение двух степеней можно увидеть без таблицы квадратов. Восьмёрка равна 2 × 2 × 2, поэтому в произведении 8 × 8 окажется шесть двоек. Четвёрка равна 2 × 2, и произведение 4 × 4 × 4 тоже содержит шесть двоек. Значения равны, их разность нулевая. Поэтому вместо пятёрки снаружи мог стоять любой другой числовой множитель, ответ бы не изменился.

Если получился большой результат, проверьте куб четвёрки. Запись 4³ не означает 4 × 3. Например, такая замена привела бы к расчёту (64 − 12) × 5 + 13 = 273. Показатель степени сообщает, сколько раз число участвует в произведении, поэтому куб здесь обязательно раскрывается как 4 × 4 × 4.

Следующий пример подойдёт для контрольной проверки. Вдруг сегодняшний успех уже закономерность, а вы всё ещё скромничаете.