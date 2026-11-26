В этой строке дважды встречается тройка, но записана она по-разному: одна стоит после знака умножения, другая поднята над двойкой. Все числа целые, скобок нет, а для вычислений достаточно обычной таблицы умножения. Остаётся разобраться, как соединить действия в правильной последовательности.

Попробуйте решить пример без калькулятора и запомнить не только ответ, но и промежуточные числа. Потом по ним будет легче проверить себя: если результат не совпадёт, можно найти конкретный шаг, на котором вычисление пошло иначе. На первую попытку можно отвести двадцать секунд, а затем спокойно пройти весь разбор.

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Задание

Сосчитайте выражение в уме. Если хотите проверить себя на скорость, поставьте таймер на 20 секунд.

84 ÷ 7 × 3 − 2³ = ?

Полезная пауза перед решением

Почему у клубники семена снаружи

Жёлтые точки на красной поверхности клубники обычно называют семенами. Но каждая из них представляет собой отдельный маленький сухой плодик, внутри которого находится одно семя. Сочная часть, которую мы едим, образуется главным образом из разросшегося цветоложа. Так называют участок цветка, к которому прикрепляются его остальные части. Поэтому привычная клубника устроена иначе, чем, например, виноградина: множество отдельных плодиков сидит на общей мясистой основе. При разрезании хорошо видно, что они находятся у поверхности, а красная мякоть продолжается в глубину.

Такое расположение закладывается ещё в цветке. У клубники много пестиков, и после оплодотворения их завязи развиваются в отдельные плодики. Одновременно увеличивается цветоложе: оно становится мясистым и по мере созревания приобретает характерный цвет. Маленькие плодики остаются на его наружной стороне, каждый со своей оболочкой. В ботанике такое образование относят к сборным плодам с участием дополнительных тканей цветка. На кухне при этом вполне можно продолжать называть клубнику ягодой: бытовое название объединяет продукты по привычному употреблению, а ботаническое описывает, из каких частей цветка они выросли.

С развитием этих крошечных плодиков связана и форма клубники. После успешного опыления ткань вокруг них растёт, поэтому для крупного, равномерно развитого плода важно опыление многих пестиков. Если оно прошло не полностью, часть поверхности может остаться менее развитой, а клубника получится небольшой или неровной. На работу насекомых-опылителей влияет погода во время цветения, в том числе холод и затяжные дожди. Однако необычная форма не позволяет сразу установить причину: похожие изменения вызывают заморозки и некоторые вредители. По одной вмятине на спелой клубнике всю историю цветка восстановить нельзя.

Как пройти цепочку деления и умножения

Сначала вычисляем степень. Куб двойки означает произведение трёх двоек:

2³ = 2 × 2 × 2 = 8

Подставляем восемь вместо степени:

84 ÷ 7 × 3 − 8

У деления и умножения одинаковый приоритет. Здесь они идут подряд, поэтому выполняем их слева направо. Сначала делим:

84 ÷ 7 = 12

Полученное число умножаем на три:

12 × 3 = 36

Остаётся вычесть значение куба:

36 − 8 = 28

Ответ: 28.

Проверить ответ можно обратными действиями. Прибавляем к нему восемь, получаем 36. Делим на три, выходит 12. Умножаем на семь и возвращаемся к исходным 84. Такая проверка помогает заметить ошибку даже тогда, когда все отдельные вычисления кажутся простыми.

Если получилось −4, вероятно, вы сначала перемножили семь и три, а затем разделили 84 на 21. В исходной записи скобок вокруг 7 × 3 нет. Умножение не получает преимущества перед соседним делением: в этой части выражения важен порядок слева направо. Не нужно добавлять скобки мысленно, иначе получится уже другой пример.

Попробуйте ещё один пример с квадратом разности и делением. Верный ответ можно закрепить, а о неверном даже говорить не будем 🙂