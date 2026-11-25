Разность в скобках, маленькая двойка над ней и ещё два действия справа. Все числа целые, а для решения хватит обычной школьной арифметики. Важно правильно прочитать степень и сохранить порядок действий.

Прежде чем переходить к разбору, получите свой ответ. Если какое-то действие вызывает сомнение, запишите промежуточное число: так будет проще сравнить свою попытку с решением и найти возможную ошибку. Калькулятор пока отложите.

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Задание

Сосчитайте выражение в уме. Для попытки на скорость поставьте таймер на 20 секунд.

(18 − 6)² ÷ 8 + 7 = ?

Полезная пауза перед решением

Зачем у джинсов маленький карман внутри большого

Маленький карман над правым передним карманом джинсов сегодня вмещает монеты, ключ или другую мелочь. Но первоначально его шили для карманных часов. В конце XIX века такие часы были распространённой личной вещью, и в конструкции рабочих брюк им отвели отдельное место. В описаниях Levi’s эту деталь до сих пор называют часовым карманом. Она появилась на ранних моделях и сохранилась в джинсах, хотя сам способ носить часы с тех пор заметно изменился.

Этот маленький карман часто называют пятым, но история модели 501 устроена иначе. У первых брюк было четыре кармана: два больших спереди, один маленький для часов и только один сзади, справа. Левый задний добавили в 1901 году, поэтому именно он стал пятым по времени появления. Часовой карман не был поздним дополнением к привычной паре передних и задних: он входил в первоначальную конструкцию. Современный вид джинсов мешает заметить эту разницу, потому что два задних кармана давно кажутся само собой разумеющимися.

Металлические заклёпки у краёв карманов тоже появились по практической причине: они укрепляли места, которые могли рваться от нагрузки. Именно усовершенствование крепления карманов было предметом патента, полученного Леви Страуссом и Джейкобом Дэвисом в 1873 году. Позже конструкцию меняли. Во время Второй мировой войны заклёпки на часовом кармане убрали, чтобы экономить металл. Сам карман сохранили. Так что у этой небольшой детали менялись и повседневное содержимое, и способ усиления краёв, а её место на джинсах осталось прежним.

Что возводим в квадрат и на каком шаге делим

Начинаем с вычитания внутри скобок:

18 − 6 = 12

Двойка над закрывающей скобкой относится ко всей полученной разности. Возводим двенадцать в квадрат:

12² = 12 × 12 = 144

Теперь делим результат на восемь:

144 ÷ 8 = 18

Осталось прибавить семь:

18 + 7 = 25

Ответ: 25.

Результат можно проверить обратными действиями. Отнимите от 25 последнюю прибавленную семёрку: останется 18. Умножьте это число на восемь, получится 144, то есть квадрат двенадцати. А двенадцать действительно было результатом вычитания в скобках.

Если получилось 10, возможно, вы удвоили двенадцать вместо возведения в квадрат: 12 × 2 ÷ 8 + 7 = 10. Показатель ² означает два одинаковых множителя, поэтому запись 12 × 12 помогает избежать этой ошибки. Маленькая цифра меняет действие целиком.

Попробуйте следующий пример c квадратом суммы и удвоенным корнем. Если здесь всё сошлось, можно продолжать без разминки. Если нет, разминка только что состоялась.