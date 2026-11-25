Слева нужно разделить куб пятёрки на разность в скобках, справа найти две трети от 18. Эти части можно посчитать независимо и только потом свести к одному ответу. Дробь здесь не требует ни десятичной записи, ни округления.

Выберите, с какой стороны удобнее начать, и попробуйте удержать оба промежуточных результата в памяти. Если хочется добавить немного азарта, поставьте таймер на 20 секунд. В разборе будут два способа справиться с делением куба: обычный и более короткий.

Подписка на тест Получайте новые тесты Мы публикуем новые тесты каждый день Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Задание

Вычислите значение выражения без калькулятора. Дробь 2/3 означает две трети.

5³ ÷ (9 − 4) − 18 × (2/3) = ?

Полезная пауза перед решением

Как римский бетон затягивает небольшие трещины

Бетонный купол римского Пантеона стоит почти две тысячи лет. Долговечность древних построек заставляет исследователей разбирать их строительные смеси буквально по крупицам. В работе, опубликованной в 2023 году, команда с участием учёных Массачусетского технологического института изучала образцы из городской стены Привернума, древнего города неподалёку от Рима. Внутри сохранились белые известковые включения размером в несколько миллиметров. Раньше такие комочки нередко объясняли плохим перемешиванием раствора. Анализ показал, что они могли помогать бетону залечивать трещины.

По составу и строению включений исследователи восстановили вероятный способ приготовления смеси. В неё добавляли негашёную известь, которая при контакте с водой выделяет много тепла. Часть материала сохранялась внутри затвердевшего бетона в виде хрупких комочков. Если трещина пересекает такое включение, вода получает доступ к соединениям кальция. Они частично растворяются, а затем кальций может снова осесть в виде карбоната. Этот минеральный осадок заполняет образовавшийся просвет.

Чтобы проверить механизм, учёные изготовили современные смеси по мотивам древнего рецепта и раскололи образцы, оставив щели шириной около половины миллиметра. Через них пропускали воду. В образцах с известковыми включениями за одну-три недели поток сократился почти до нуля: трещины заполнялись. В контрольных образцах без таких включений подобного эффекта не получили. Опыт показывает, как состав бетона может помочь закрыть небольшое повреждение; способность древней постройки самостоятельно исправить любую трещину из него не следует.

Куб делим на пять, от восемнадцати берём две трети

Находим разность в скобках и куб пятёрки:

9 − 4 = 5

5³ = 5 × 5 × 5 = 125

Теперь выполняем деление:

125 ÷ 5 = 25

Чтобы найти две трети от 18, сначала берём одну треть, затем удваиваем:

18 ÷ 3 = 6

6 × 2 = 12

Оба результата готовы. Вычитаем:

25 − 12 = 13

Ответ: 13.

Число 125 можно было вообще не вычислять. После действия в скобках слева получается 5³ ÷ 5. Куб пятёрки состоит из трёх множителей, равных пяти. После деления на пять остаётся произведение двух из них: 5 × 5 = 25. Этот способ особенно удобен, когда степень числа помните не сразу, а делитель уже нашли.

Перед последним вычитанием полезно оценить результат умножения на дробь: две трети от положительного числа меньше самого числа, но больше его половины. Значит, результат умножения 18 × (2/3) должен оказаться между 9 и 18. Полученные 12 подходят. А весь ответ проверяется сложением: 13 + 12 = 25.

Попробуйте ещё один пример, пока не объявили себя главным по устному счёту. Или объявите, а следующий решите уже в новом звании.