Помните времена, когда телефон нельзя было положить в карман, а продолжительность разговора зависела от терпения остальных членов семьи?

Чтобы поговорить с подругой, нужно было занять телефон, устроиться поудобнее и приготовиться к обстоятельному обсуждению событий, которые произошли за те два часа, что вы не общались.

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И никаких голосовых сообщений. Всё исключительно в прямом эфире.

Героиня нашей сегодняшней головоломки явно никуда не торопится. Она удобно расположилась на полу, болтает ногами и с удовольствием поддерживает разговор. В комнате царит очаровательная атмосфера ретро: радиоприёмник с антенной, абстрактная картина на стене, уютное кресло и оранжевый телефон с витым проводом.

Судя по улыбке девушки, разговор дошёл до той самой части, которая начинается словами: «Только ты никому не рассказывай…»

Но пока она обсуждает чужие секреты, художник приготовил несколько собственных.

Перед вами две почти одинаковые картинки, между которыми спрятаны три отличия.

Ваша задача - найти их все за 20 секунд.

Не пытайтесь подслушать телефонный разговор. Лучше внимательно рассмотрите каждую деталь изображения.

Засекайте время!

20 секунд пошли!

Смотреть и замечать - не совсем одно и то же

Бывало ли у вас такое: вы годами ходите по одной улице, но однажды неожиданно обнаруживаете красивый балкон или необычное украшение на фасаде дома?

Причём выясняется, что они находились там всегда.

Наше внимание устроено избирательно. Мы замечаем прежде всего то, что кажется нам важным или интересным в данный момент, а многие остальные детали остаются на периферии восприятия.

На сегодняшней картинке взгляд естественным образом притягивают лицо девушки, яркое платье в ромашках и старинный телефон.

А ведь художник вполне мог воспользоваться тем, что остальная обстановка интересует нас гораздо меньше.

Головоломки на поиск отличий - хороший способ потренировать сосредоточенность, зрительное восприятие и умение последовательно анализировать информацию.

Попробуйте не перескакивать с одного предмета на другой, а мысленно разделить изображение на несколько участков и сравнивать их по очереди.

Особенно внимательно относитесь к повторяющимся узорам. Когда элементов много, мозг легко воспринимает их как единое целое, пропуская небольшие изменения.

Ну что, 20 секунд уже прошли?

Если третье отличие никак не хочет обнаруживаться, предоставим вам несколько дополнительных секунд.

В конце концов, наша героиня всё ещё разговаривает по телефону.

И, похоже, даже не собирается прощаться.

А теперь проверяем результаты.

Правильный ответ: где спрятались три отличия

Первое отличие - белые носочки девушки. На двух картинках отличаются линии, обозначающие складки ткани.

Второе отличие - платье. На правом изображении возле воротника исчезла одна из белых ромашек.

Третье отличие - розовое кресло справа. На его левом подлокотнике изменилось оформление - появилась дополнительная тёмная полоса.

Вот и все три хитрости художника!

Радиоприёмник оказался невиновен, телефонный провод никто не перерезал, а девушка так и не закончила разговор.

Впрочем, мы этого и не ожидали.

Подводим итоги: сколько отличий вы нашли?

Все 3 отличия за 20 секунд - великолепно! У вас замечательная наблюдательность. Вы из тех людей, которые замечают новую причёску знакомой раньше, чем она успевает спросить: «Ну как тебе?»

2 отличия - отличный результат! Почти всё раскрыто, но одна маленькая деталь осталась за пределами вашего внимания. Видимо, художник тоже умеет хранить секреты.

1 отличие - неплохо! Начало положено. Попробуйте в следующий раз сравнивать картинки последовательно, не задерживаясь слишком долго на одном объекте.

0 отличий - подозреваем, что вы просто предались ностальгии. Вспомнили домашний телефон, длинные разговоры и возмущённый голос из соседней комнаты: «Освободи наконец линию, мне позвонить надо!»

А теперь предложите головоломку друзьям и близким.

Интересно, кто справится быстрее?

Только не обсуждайте правильные ответы по телефону. Судя по нашей картинке, это может затянуться до вечера.