Десятичные дроби в скобках дают целую сумму, но на этом вычисления только начинаются. Маленькая двойка стоит после закрывающей скобки, а справа от минуса есть ещё корень и умножение. В короткой строке пять действий, и считать их подряд слева направо нельзя.

Здесь хватит таблицы умножения и нескольких секунд внимания к записи. Попробуйте решить пример за 20 секунд, не открывая калькулятор. Потом сравните с разбором не только ответ, но и результат последнего умножения: именно на этом месте легко поторопиться с вычитанием.

Подписка на тест Получайте новые тесты Мы публикуем новые тесты каждый день Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Задание

Найдите значение выражения. Если считаете на время, остановите таймер после последнего действия.

(2,5 + 1,5)² − √36 × 2 = ?

Полезная пауза перед решением

Зачем на ступенях эскалатора столько бороздок

Ступени эскалатора покрыты продольными бороздками, которые продолжаются и на их вертикальной части. Лучше всего назначение этого рельефа видно у выхода. Здесь движущиеся ступени выравниваются, а затем уходят под неподвижную площадку. На её краю закреплена гребёнка: множество зубьев входит в пазы между выступами ступени. Пока лестничное полотно движется дальше, зубья остаются на месте. Такой переход помогает не дать посторонним предметам попасть под край площадки.

Рифление на вертикальной части ступени, подступенке, работает похожим образом. Когда ступени поднимаются или опускаются относительно друг друга, край одной проходит вдоль бороздок соседней. Согласованная форма деталей уменьшает риск защемления между ступенями. Поэтому рельеф нанесён не только там, куда пассажир ставит ноги. В руководстве производителя Schindler отдельно описаны и узкие пазы на поверхности, и зубья у площадки, и рифлёные подступенки: каждый элемент участвует в защите своего участка движущейся лестницы.

Гребёнку нередко делают жёлтой. Контрастная полоса помогает заметить границу между движущейся ступенью и неподвижным полом, где нужно сделать шаг. А щётки вдоль боковых панелей служат другой цели: они побуждают держать обувь подальше от щели у края. Чистить ботинки о них не стоит. Бороздки, зубья, цветные отметки и щётки решают разные задачи, хотя во время короткой поездки легко принять всё это за обычную отделку.

Квадрат всей суммы и удвоенный корень

В скобках складываем десятичные дроби:

2,5 + 1,5 = 4

Двойка за скобками относится ко всей сумме. Возводим полученную четвёрку в квадрат:

4² = 4 × 4 = 16

В правой части сначала извлекаем корень. Шесть в квадрате даёт 36, значит:

√36 = 6

Умножение выполняем до вычитания:

6 × 2 = 12

Осталось найти разность:

16 − 12 = 4

Ответ: 4.

Ответ 20 получился бы при другом порядке действий: сначала 16 − 6 = 10, затем 10 × 2 = 20. Для такого расчёта разность пришлось бы заключить в отдельные скобки. В нашем задании их нет, поэтому двойка умножается только на корень из 36.

Есть и другая полезная проверка: квадрат суммы должен быть больше суммы квадратов этих двух положительных чисел. Отдельно 2,5² и 1,5² дают 6,25 и 2,25, вместе 8,5. До нужных 16 не хватает 7,5: это удвоенное произведение 2,5 × 1,5. Так можно вспомнить школьную формулу, но для самого решения гораздо проще сначала сложить числа в скобках.

Переходите к следующему примеру. Если ответ сошёлся, будет чем подкрепить уверенность. Если нет, реванш уже подготовлен.