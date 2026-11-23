Восьмёрку нужно возвести в квадрат, прибавить 36 и извлечь корень. До конца примера после этого останутся всего два действия. Числа подобраны так, что ни приблизительных значений, ни длинного деления не понадобится. Важнее проследить, где заканчивается черта корня.

Попробуйте посчитать без записей. На короткую попытку можно отвести 20 секунд, а затем сверить ход решения с разбором ниже. Заодно запомните число, которое получилось под корнем. При проверке оно поможет понять, на каком этапе могла возникнуть ошибка.

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Задание

Какое число получится вместо вопросительного знака? Все действия можно выполнить в уме.

√(8² + 36) ÷ 2 + 7 = ?

Полезная пауза перед решением

Почему цветущий подсолнух уже не поворачивается за солнцем

Утром верхушка молодого подсолнуха обращена на восток, к вечеру она поворачивается на запад, а за ночь возвращается в исходное положение. Такой поворот происходит за счёт роста стебля. Днём его восточная сторона удлиняется быстрее западной, поэтому верхушка постепенно отклоняется на запад. Ночью быстрее растёт противоположная сторона. Учёные из Калифорнийского университета в Дейвисе наблюдали этот процесс с помощью меток на стеблях: на ускоренной видеозаписи было видно, как меняются расстояния между ними.

Одного направления света для объяснения недостаточно. Когда растения перенесли в помещение с неподвижным источником света над ними, они ещё несколько дней продолжали качаться с востока на запад и обратно. Движение поддерживали внутренние суточные часы, благодаря которым растение возвращалось к востоку до рассвета. По мере взросления и раскрытия соцветия рост замедляется. Дневные повороты постепенно прекращаются, и большинство соцветий-корзинок остаются направленными на восток.

В исследовании, опубликованном в 2021 году, часть подсолнухов специально развернули на запад. Восточные корзинки утром прогревались быстрее, на них раньше появлялась доступная насекомым пыльца и раньше прилетали опылители. Дополнительный подогрев западных корзинок позволял воспроизвести часть этих изменений. При некоторых условиях восточные растения давали и более тяжёлые семена. Утреннее тепло влияло на сроки опыления, поэтому положение зрелого цветка сохраняло значение даже после того, как он переставал следовать за солнцем.

Сначала сумма под корнем, затем два действия снаружи

Черта корня охватывает всю сумму в скобках. Начинаем с квадрата восьмёрки:

8² = 8 × 8 = 64

Прибавляем 36:

64 + 36 = 100

Квадратный корень из ста равен десяти, потому что 10 × 10 = 100:

√100 = 10

Теперь выражение стало короче:

10 ÷ 2 + 7

Деление выполняем раньше сложения:

10 ÷ 2 = 5

5 + 7 = 12

Ответ: 12.

Если получилось 14, вероятно, вы извлекли корень отдельно из 64 и из 36, а затем сложили 8 и 6. Но корень из суммы так разбивать нельзя. Проверка показывает почему: 14² = 196, тогда как под нашей чертой стоит 100. Именно поэтому сначала нужно закончить вычисления внутри скобок.

Верный результат можно проверить с конца. Вычитаем из 12 последнюю прибавленную семёрку и получаем 5. Удваиваем: 10. Возводим в квадрат: 100. После вычитания 36 остаётся 64, то есть квадрат исходной восьмёрки. Такой обратный проход помогает проверить промежуточные числа, даже если решение нигде не записано.

Попробуйте следующий пример. Удачный результат хочется повторить, а неудачный можно пока считать разминкой.